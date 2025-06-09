Американская БМП будущего обретает форму: новейшая XM30 ожидает серийное производство

Компания General Dynamics Land Systems (GDLS) 6 июня подтвердила успешное завершение критического проектного обзора (CDR) по программе XM30 — новейшей цифровой боевой машине пехоты, призванной заменить устаревшие БМП Bradley. Это означает, что GDLS может перейти к созданию прототипов и их передачи армии США в 2026 году.

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Об этом сообщили обозреватели Army Recognition.

Разработка XM30 стала первым случаем полного виртуального проектного цикла в истории армии США. При этом особое внимание было уделено цифровому проектированию, архитектуре открытых систем MOSA (Modular Open Systems Approach) и гибридной трансмиссии. По оценкам экспертов, такая комбинация позволит быстро адаптировать боевую машину к новым угрозам, особенно в условиях доминирования беспилотников и высокоточного оружия, как это наблюдается в ходе конфликта в Украине.

Разработка XM30 началась в 2019 году как опционально управляемая платформа. С 2021 года проект полностью перешел к 3D-моделированию. После того как БМП поступит в серийное производство и эксплуатацию, обозначение будет изменено на M30

Технические особенности XM30

XM30 базируется на 42-тонном шасси с гибридной электрической трансмиссией и вооружена дистанционно управляемой пушкой XM913 калибра 50×228 мм. Машина также несет две противотанковые ракеты и интегрированную систему управления огнем с элементами искусственного интеллекта. Дополнительную защиту обеспечивают многослойная пассивная броня, активные средства защиты и датчики противодействия беспилотникам.

Все компоненты связаны через единую цифровую магистраль, что позволяет двум членам экипажа управлять машиной и шестью пехотинцами на борту, используя режим "бесшумного наблюдения" при работе от аккумуляторов. Такой подход значительно снижает акустическую и инфракрасную заметность на поле боя.

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Замена "Брэдли": в США работают над новым БМП XM-30 с учетом опыта войны в Украине

По сравнению с текущей БМП Bradley M2A4, имеющей 25-мм пушку и не оснащенной гибридным приводом, XM30 предлагает значительное повышение огневой мощи, живучести и адаптивности. Например, конкурент БМП Lynx KF41 от Rheinmetall, хоть и предлагает 30/35-мм вооружение, не создавался как цифровая модульная платформа.

Особое внимание в программе уделено модульности: союзники США смогут интегрировать на общую платформу свои радиостанции и системы защиты от дронов без необходимости сертификации всей машины заново. По мнению аналитиков, такая гибкость обеспечит странам НАТО и партнерам США технологическое преимущество в условиях быстро меняющейся тактики боя.

Ранее сообщалось, что армия Италии начала перевооружение своих бригад на платформу нового поколения — колесную боевую машину пехоты VBM 30 New Generation, разработанную консорциумом CIO.