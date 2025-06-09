Американська БМП майбутнього набуває форми: новітня XM30 очікує на серійне виробництво

Компанія General Dynamics Land Systems (GDLS) 6 червня підтвердила успішне завершення критичного проєктного огляду (CDR) за програмою XM30 — новітньої цифрової бойової машини піхоти, покликаної замінити застарілі БМП Bradley. Це означає, що GDLS може перейти до створення прототипів та їх передання армії США у 2026 році.

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Про це повідомили оглядачі Army Recognition.

Розробка XM30 стала першим випадком повного віртуального проєктного циклу в історії армії США. При цьому особливу увагу було приділено цифровому проєктуванню, архітектурі відкритих систем MOSA (Modular Open Systems Approach) і гібридній трансмісії. За оцінками експертів, така комбінація дасть змогу швидко адаптувати бойову машину до нових загроз, особливо в умовах домінування безпілотників і високоточної зброї, як це спостерігається під час конфлікту в Україні.

Розробку XM30 розпочали 2019 року як опціонально керовану платформу. З 2021 року проєкт повністю перейшов до 3D-моделювання. Після того як БМП надійде в серійне виробництво та експлуатацію, позначення буде змінено на M30.

Технічні особливості XM30

XM30 базується на 42-тонному шасі з гібридною електричною трансмісією та озброєна дистанційно керованою гарматою XM913 калібру 50×228 мм. Машина також несе дві протитанкові ракети та інтегровану систему управління вогнем з елементами штучного інтелекту. Додатковий захист забезпечують багатошарова пасивна броня, активні засоби захисту і датчики протидії безпілотникам.

Усі компоненти пов'язані через єдину цифрову магістраль, що дає змогу двом членам екіпажу керувати машиною і шістьма піхотинцями на борту, використовуючи режим "безшумного спостереження" під час роботи від акумуляторів. Такий підхід значно знижує акустичну та інфрачервону помітність на полі бою.

Важливо

Заміна "Бредлі": у США працюють над новим БМП XM-30 з урахуванням досвіду війни в Україні

Порівняно з поточною БМП Bradley M2A4, що має 25-мм гармату і не оснащена гібридним приводом, XM30 пропонує значне підвищення вогневої потужності, живучості та адаптивності. Наприклад, конкурент БМП Lynx KF41 від Rheinmetall, хоч і пропонує 30/35-мм озброєння, не створювався як цифрова модульна платформа.

Особливу увагу в програмі приділено модульності: союзники США зможуть інтегрувати на загальну платформу свої радіостанції та системи захисту від дронів без необхідності сертифікації всієї машини заново. На думку аналітиків, така гнучкість забезпечить країнам НАТО і партнерам США технологічну перевагу в умовах швидко мінливої тактики бою.

Раніше повідомлялося, що армія Італії почала переозброєння своїх бригад на платформу нового покоління — колісну бойову машину піхоти VBM 30 New Generation, розроблену консорціумом CIO.