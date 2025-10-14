Рекрутинг зі школи: військовий запропонував проходити балістику на алгебрі та збирати дрони

Україна має бути готова до того, що війна з РФ якщо не на довго, то жити з цим доведеться завжди. Тому готувати підростаюче покоління до викликів треба вже зараз.

Тому загальна рекрутингова система в державі як така має починатися ще зі школи, вважає начальник рекрутингового центру 1-го корпусу Національної Гвардії України "Азов" Юрій Гаврилишин. Про це він заявив в ефірі YouTobe-каналу Ukrainian Witness.

"Захист України, предмет, який був запроваджений у школах, і інструктори, бригади "Азов" залучені до цього процесу просто максимально: від навчання самих дітей до навчання тих викладачів, які навчатимуть дітей. З цього власне має починатися сам рекрутинг", — зазначає військовий.

За його словами, якщо в Ізраїлі ця підготовка починається з 6-7 класу, то в Україні вона починається набагато пізніше.

Гаврилишин каже, що певні навички діти могли б отримувати на уроках:

"Я вважаю, що немає нічого поганого, якщо на уроках праці діти могли б клепати fpv-дрони замість того, щоб робити якісь годівниці для птахів. Є деякі недопрацювання в освіті, коли будь-який предмет можна підвести під якусь військову дисципліну. Тобто вивчати на алгебрі чи геометрії балістику чи артилерійську справу".

Він ще раз підкреслив, що треба готуватися до того, що все, що відбувається, — надовго.

"Ми повинні розуміти, що ця війна у нас якщо не на довго, то вона буде постійно жити пліч-о-пліч із нами. Росія нікуди не зникне. Дивитися на ці загрози треба вже. З кожним днем ми просто втрачаємо час", — резюмував Гаврилишин.

