Рекрутинг со школы: военный предложил проходить баллистику на алгебре и собирать дроны

Украина должна быть готова к тому, что война с РФ если не на долго, то жить с этим придется всегда. Поэтому готовить подрастающее поколение к вызовам надо уже сейчас.

Поэтому общая рекрутинговая система в государстве как таковая должна начинаться еще со школы, считает начальник рекрутингового центра 1-го корпуса Национальной Гвардии Украины "Азов" Юрий Гаврилишин. Об этом он заявил в эфире YouTobe-канала Ukrainian Witness.

"Защита Украины, предмет, который был введен в школах, и инструкторы, бригады "Азов" привлечены к этому процессу просто максимально: от обучения самих детей до обучения тех преподавателей, которые будут учить детей. С этого собственно должен начинаться сам рекрутинг", – отмечает военный.

По его словам, если в Израиле эта подготовка начинается с 6-7 класса, то в Украине она начинается намного позже.

Гаврилишин говорит, что определенные навыки дети могли бы получать на уроках:

"Я считаю, что нет ничего плохого, если на уроках труда дети могли бы клепать fpv-дроны вместо того, чтобы делать какие-то кормушки для птиц. Есть некоторые недоработки в образовании, когда любой предмет можно подвести под какую-то военную дисциплину. То есть изучать на алгебре или геометрии баллистику или артиллерийское дело".

Он еще раз подчеркнул, что надо готовиться к тому, что все происходящее – надолго.

"Мы должны понимать, что эта война у нас если не на долго, то она будет постоянно жить бок-о-бок с нами. Россия никуда не исчезнет. Смотреть на эти угрозы надо уже. С каждым днем мы просто теряем время", – резюмировал Гаврилишин.

