ЗСУ показали гібридний комплекс ППО FrankenSAM: як працює система Бук-М1 і Sparrow

В Україні зафіксували бойове розгортання комплексу FrankenSAM, створеного в рамках співпраці України та США. Ця гібридна система об'єднує пускову установку "Бук-М1" і американські ракети-перехоплювачі RIM-7 Sea Sparrow, що дає змогу Україні зберігати оборону середньої дальності навіть за обмежених запасів радянських ракет 9М38.

12 жовтня ракетний полк імені "Українських Січових Стрільців" опублікував фотографію свого комплексу FrankenSAM, проєкт яких з'явився наприкінці 2022 року.

Суть створення цих ЗРК полягала в об'єднанні наявних українських платформ із західними боєприпасами стандарту НАТО у відповідь на дефіцит радянських перехоплювачів. Таким чином, модернізовані комплекси залишаються в строю, захищаючи критично важливі об'єкти від російських літаків, безпілотників і крилатих ракет.

Комплекс ППО України — як працює FrankenSAM

Військовий аналітик Жером Брагі з Army Recognition пише, що FrankenSAM на базі "Бук-М1" зберігає оригінальну пускову установку 9А310 і радар підсвічування 9S35 Fire Dome. Обидві системи використовують напівактивне радіолокаційне наведення, що полегшує інтеграцію. RIM-7 має дальність близько 20 км і несе 41-кілограмову осколково-фугасну бойову частину, забезпечуючи ефективне ураження цілей на висоті до 15 км.

Система стала ключовим розв'язання проблеми нестачі боєприпасів для "Бука", зберігши ефективність перехоплення за менших витрат.

Зазначається, що перші п'ять установок були модернізовані в США і поставлені Україні на початку 2024 року. Ще 17 проходять доопрацювання. А знімки, опубліковані українським підрозділом у жовтні 2025 року, підтверджують, що FrankenSAM уже поставлено на бойове чергування.

Крім конфігурації "Бук-RIM-7", програма включає три інші варіанти:

AIM-9M Sidewinder + радянські радари — варіант малої дальності з ІЧ-наведенням. При цьому можливий монтаж на шасі "Оси" або "Стріли-10". Patriot GEM-T + український радар 80К6КС1 "Фенікс" — далекобійна система з успішними випробуваннями у 2025 році. "Оса-АКМ" + ракети класу "повітря-повітря" Р-73 — варіант ближнього бою з принципом "вистрілив і забув".

Раніше оператори ЗРК "Бук" поділилися деталями застосування бойової техніки після її модернізації за програмою FrankenSAM. За їхніми словами, російські льотчики уникають зустрічей із ними, оскільки система веде вогонь вельми ефективними ракетами RIM-7 Sea Sparrow.