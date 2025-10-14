ВСУ показали гибридный комплекс ПВО FrankenSAM: как работает система Бук-М1 и Sparrow

В Украине зафиксировали боевое развертывания комплекса FrankenSAM, созданного в рамках сотрудничества Украины и США. Эта гибридная система объединяет пусковую установку "Бук-М1" и американские ракеты-перехватчики RIM-7 Sea Sparrow, позволяя Украине сохранять оборону средней дальности даже при ограниченных запасах советских ракет 9М38.

12 октября ракетный полк имени "Украинских Сечевых Стрельцов" опубликовал фотографию своего комплекса FrankenSAM, проект которых появился в конце 2022.

Суть создания данных ЗРК заключалась в объединении существующих украинских платформ с западными боеприпасами стандарта НАТО в ответ на дефицит советских перехватчиков. Таким образом, модернизированные комплексы остаются в строю, защищая критически важные объекты от российских самолетов, беспилотников и крылатых ракет.

Комплекс ПВО Украины — как работает FrankenSAM

Военный аналитик Жером Браги из Army Recognition пишет, что FrankenSAM на базе "Бук-М1" сохраняет оригинальную пусковую установку 9А310 и радар подсвета 9S35 Fire Dome. Обе системы используют полуактивное радиолокационное наведение, что облегчает интеграцию. RIM-7 имеет дальность около 20 км и несет 41-килограммовую осколочно-фугасную боевую часть, обеспечивая эффективное поражение целей на высоте до 15 км.

Система стала ключевым решением проблемы нехватки боеприпасов для "Бука", сохранив эффективность перехвата при меньших затратах.

Отмечается, что первые пять установок были модернизированы в США и поставлены Украине в начале 2024 года. Еще 17 проходят доработку. А снимки, опубликованные украинским подразделением в октябре 2025 года, подтверждают, что FrankenSAM уже поставлен на боевое дежурство.

Кроме конфигурации "Бук–RIM-7", программа включает три других варианта:

AIM-9M Sidewinder + советские радары — вариант малой дальности с ИК-наведением. При этом возможен монтаж на шасси "Осы" или "Стрелы-10". Patriot GEM-T + украинский радар 80К6КС1 "Феникс" — дальнобойная система с успешными испытаниями в 2025 году. "Оса-АКМ" + ракеты класса "воздух-воздух" Р-73 — вариант ближнего боя с принципом "выстрелил и забыл".

Ранее операторы ЗРК "Бук" поделились деталями применения боевой техники после ее модернизации по программе FrankenSAM. По их словам российские летчики избегают встреч с ними, поскольку система ведет огонь весьма эффективными ракетами RIM-7 Sea Sparrow.