Журналіст запропонував "закрити рота" тим, хто публікує кадри конфліктів із ТЦК (відео)

Журналіст і фотокореспондент Ян Доброносов вважає, що росіяни професійно "обробляють" українців, налаштовуючи їх проти військовослужбовців ТЦК і зриваючи мобілізацію в Україні.

За його словами, з цим необхідно щось робити. Своєю думкою Ян Доброносов поділився в програмі "Плюси-хвилинки" на каналі "Мі — Україна", де обговорювалося питання про те, чи потрібен країні закон про цензуру під час війни.

"Ворог дуже професійно з нами тут працює, з нашими людьми, які мають трохи менше інтелектуального розвитку й аналізу. Потрібен аналіз кожного випадку. Якщо людина робить це усвідомлено, кілька разів. Якщо бачите в неї на сторінці, умовно, одне ТЦК, то треба їй запропонувати, мені здається, закрити рота, по-доброму. Війна йде, вибачте мене. Або якщо ми бачимо, що він наполегливо продовжує це робити, то тут, можливо, є якийсь інтерес. Тоді за це треба нести відповідальність", — вважає він.

На момент публікації матеріалу Ян Доброносов у своїх соцмережах не коментував заяву, яка викликала резонанс.

Кілька тижнів тому в Сухопутних військах ЗС України заявили, що 173 зі 192 інцидентів із порушеннями співробітниками ТЦК і СП, про які повідомляли у вересні, виявилися неправдивими. За словами військових, підтвердилося тільки 19 випадків, за якими вже розпочато перевірку. Це становить лише 10% від загальної кількості.

Раніше українська блогерка і волонтерка Олена Мандзюк заявила, що зрив мобілізації зумовлений, зокрема, й поширенням російської пропаганди про масові затримання чоловіків працівниками ТЦК.

Вона закликала не поширювати інформаційні вкидання, які дискредитують роботу ТЦК, додавши, що без діяльності цих центрів лінія фронту вже могла б бути набагато ближчою до столиці.

