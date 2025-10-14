Журналист предложил "закрыть рот" тем, кто публикует кадры конфликтов с ТЦК (видео)

Журналист и фотокорреспондент Ян Доброносов считает, что россияне профессионально "обрабатывают" украинцев, настраивая их против военнослужащих ТЦК и срывая мобилизацию в Украине.

По его словам, с этим необходимо что-то делать. Своим мнением Ян Доброносов поделился в программе "Плюсы-минусы" на канале "Ми – Украина", где обсуждался вопрос о том, нужен ли стране закон о цензуре во время войны.

"Враг очень профессионально с нами тут работает, с нашими людьми, которые имеют чуть меньше интеллектуального развития и анализа. Нужен анализ каждого случая. Если человек делает это осознанно, несколько раз. Если видите у него на странице, условно, одно ТЦК, то надо ему предложить, мне кажется, закрыть рот, по-доброму. Война идет, извините меня. Или если мы видим, что он упорно продолжает это делать, то тут, возможно, есть какой-то интерес. Тогда за это надо нести ответственность", – считает он.

На момент публикации материала Ян Доброносов в своих соцсетях не комментировал заявление, которое вызвало резонанс.

Пару недель назад в Сухопутных войсках ВС Украины заявили, что 173 из 192 инцидентов с нарушениями сотрудниками ТЦК и СП, о которых сообщалось в сентябре, оказались ложными. По словам военных, подтвердилось только 19 случаев, по которым уже начата проверка. Это составляет всего 10% от общего количества.

Ранее украинская блогер и волонтер Елена Мандзюк заявила, что срыв мобилизации обусловлен в том числе и распространением российской пропаганды о массовых задержаниях мужчин работниками ТЦК.

Она призвала не распространять информационные вбросы, которые дискредитируют работу ТЦК, добавив, что без деятельности этих центров линия фронта уже могла бы быть гораздо ближе к столице.

