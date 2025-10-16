ЗС РФ атакували балістикою навчальний підрозділ ЗСУ: є втрати

16 жовтня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні, зокрема, двома балістичними ракетами по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України

Related video

Підрозділ розташований у тиловій і відносно спокійній частині України, однак це не допомогло. Інформацію про атаку повідомило оперативне командування "Південь".

"Через вороже влучання, незважаючи на оповіщення, переміщення в укриття та інші вжиті заходи безпеки, повністю уникнути втрат не вдалося. На місці працюють екстрені служби. Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога. Найближчим часом військовослужбовці підрозділу зможуть зв'язатися зі своїми близькими", — йдеться в публікації.

Рішенням Головнокомандувача Збройних Сил України за цим фактом Військова служба правопорядку проводить службове розслідування.

Військові висловили щирі співчуття родинам і близьким загиблих.

Удари РФ — атаки на полігони та навчальні центри ЗСУ

4 червня ЗС РФ атакували територію одного з навчальних підрозділів у Полтавській області. Унаслідок ракетного удару під час надання медичної допомоги померли двоє людей.

Російські окупанти вдень 22 червня атакували військовий полігон Сил оборони в Херсонській області. Наразі відомо про щонайменше трьох загиблих. Удар, попередньо, було завдано ракетою "Іскандер-М".

20 травня 2025 року РФ завдала ракетного удару по стрільбищу в Сумській області за 50 км від лінії бойового зіткнення. Унаслідок удару загинуло шестеро військовослужбовців, а понад десять дістали поранення.

1 березня 2025 року ЗС РФ завдали удару касетною ракетою "Іскандер-М" по навчальному полігону поблизу Дніпра, розташованому за 100 км від лінії фронту. Атака сталася під час шикування особового складу, що призвело до значних втрат.

Унаслідок ракетного удару РФ по навчальному табору Сил оборони під Кропивницьким наприкінці липня 2025 року загинули щонайменше 12 іноземних добровольців.