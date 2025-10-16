ВС РФ атаковали баллистикой учебное подразделение ВСУ: есть потери

16 октября Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине, в частности, двумя баллистическими ракетами по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины

Related video

Подразделение расположено в тыловой и относительно спокойной части Украины, однако это не помогло. Информацию об атаке сообщило оперативное командование "Юг".

"Из-за вражеского попадания, несмотря на оповещения, перемещение в укрытие и другие предпринятые меры безопасности, полностью избежать потерь не удалось. На месте работают экстренные службы. Раненым оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь. В ближайшее время военнослужащие подразделения смогут связаться со своими близкими", – говорится в публикации.

Решением Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины по данному факту Военная служба правопорядка проводит служебное расследование.

Военные выразили искренние соболезнования семьям и близким погибших.

Удары РФ — атаки на полигоны и учебные центры ВСУ

4 июня ВС РФ атаковали территорию одного из учебных подразделений в Полтавской области. В результате ракетного удара во время оказания медицинской помощи умерли два человека.

Российские оккупанты днем 22 июня атаковали военный полигон Сил обороны в Херсонской области. В настоящее время известно о по меньшей мере трех погибших. Удар, предварительно, был нанесен ракетой "Искандер-М".

20 мая 2025 года РФ нанесла ракетный удар по стрельбищу в Сумской области в 50 км от линии боевого соприкосновения. В результате удара погибли шесть военнослужащих, а более десяти получили ранения.

1 марта 2025 года ВС РФ нанесли удар кассетной ракетой "Искандер-М" по учебному полигону вблизи Днепра, расположенному в 100 км от линии фронта. Атака произошла во время построения личного состава, что привело к значительным потерям.

В результате ракетного удара РФ по учебному лагерю Сил обороны под Кропивницким в конце июля 2025 года погибли по меньшей мере 12 иностранных добровольцев.