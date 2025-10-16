Росіяни перетворили "Ниву" на бронемашину "Улан": у чому ідея рішення (фото)

На фронті з'явилися російські мотовсюдиходи "Улан" та їхня модифікація "Улан-2", спроєктовані як прості та масові транспортери переднього краю. За даними спостерігачів, перші машини з'явилися не пізніше серпня, а перші втрати зафіксовані 1 вересня.

Оглядачі "Мілітарного" пишуть, що російські військові за час війни навчилися швидко адаптуватися до змін тактики та умов. Однією з ключових вимог сучасного поля бою стала наявність масових, дешевих і маневрених транспортних засобів, здатних працювати в так званій кілл-зоні — смузі завглибшки до 10-15 кілометрів, яку прострілює артилерія і безпілотники.

Така техніка необхідна для виконання різних завдань, зокрема для перекидання піхоти та евакуації поранених. І їх часто доводиться виконувати там, де традиційна бронетехніка стає вразливою. Водночас волонтерські поставки цивільних пікапів і саморобних "баггі" на базі "Жигулів" проблему закрити не можуть — ні за обсягами, ні за ресурсом.

Від Desertcross до "Улана"

Щоб частково розв'язати проблему нестачі такої техніки, на рубежі 2023-2024 років Міноборони РФ закупило близько 2000 китайських мотовсюдиходів Aodes Desertcross 1000-3. Це цивільні тримісні машини, зовні схожі на гібрид гольф-кара і легкого "баггі". Ці всюдиходи швидко заповнили нішу оперативного доставлення вантажів і поранених, але незабаром постало питання імпортозаміщення.

Так з'явилася ідея створити аналогічну техніку на вітчизняній базі. У результаті влітку 2024 року на форумі "Армія-2024" було вперше показано мотовсюдихід "Улан", зібраний переважно з вузлів російського виробництва.

"Улан" побудований на агрегатах "Ниви", включно з переднім і заднім мостами, двигуном і трансмісією.

Двигун: ВАЗ-21214, 1,7 л, 85 к.с.

Крутний момент: 129 Нм при 4000 об/хв

Трансмісія: механічна 5-ступінчаста

Максимальна швидкість: 85 км/год

Запас ходу: до 320 км

Споряджена маса: 620 кг

Вантажопідйомність: 600 кг

Російський армійський автомобіль "Улан-1" Фото: Відкриті джерела

Для порівняння, у китайського Desertcross двигун менший (1 л), але має таку саму потужність — 87 к.с. за 5500 об/хв, з обертовим моментом 101 Нм і трансмісією з варіатором. Але головне слабке місце російського "клону" — дорожній просвіт 180 мм, що значно гірше, ніж у Desertcross (310 мм). Для машини, призначеної для руху розбитими позиціями і вирвами, це критично.

Ще одна особливість — машина може перевозити до двох поранених на ношах, хоча для цього доводиться фіксувати задній борт у відкинутому положенні, інакше ноші не поміщаються. Також передбачено кріплення для двох кулеметів "Печеніг" і навіть вивід живлення для станції РЕБ малої потужності.

Перші "Улани" були помічені на фронті вже в серпні 2025 року. А станом на середину жовтня, за даними візуальної бази Oryx, зафіксовано щонайменше 13 знищених машин цього типу.

Російський армійський автомобіль "Улан-2" Фото: Відкриті джерела

У жовтні з'явилися повідомлення про нову версію — "Улан-2", створену на базі повнопривідного шасі "Соболь". Машина концептуально схожа з першою моделлю, але більша і призначена, ймовірно, для перевезення більшої кількості вантажу або бійців.

Поки що інформації про комплектацію немає, але вже підтверджено першу втрату "Улана-2" на південній ділянці фронту.

Раніше повідомлялося, що бійці 18-ї бригади Нацгвардії України отримали нові бронемашини Inguar-3 і розпочали їхнє дооснащення антидроновими решітками. Техніка проходить фінальну підготовку до бойового застосування.