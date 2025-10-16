Россияне превратили "Ниву" в бронемашину "Улан": в чем идея решения (фото)

На фронте появились российские мотовездеходы "Улан" и их модификация "Улан-2", спроектированные как простые и массовые транспортеры переднего края. По данным наблюдателей, первые машины появились не позднее августа, а первые потери зафиксированы 1 сентября.

Related video

Обозреватели "Милитарного" пишут, что российские военные за время войны научились быстро адаптироваться к изменениям тактики и условий. Одним из ключевых требований современного поля боя стало наличие массовых, дешевых и маневренных транспортных средств, способных работать в так называемой килл-зоне — полосе глубиной до 10-15 километров, простреливаемой артиллерией и беспилотниками.

Такая техника необходима для выполнения различных задач, в том числе для переброски пехоты и эвакуации раненых. И их часто приходится выполнять там, где традиционная бронетехника становится уязвимой. В то же время волонтерские поставки гражданских пикапов и самодельных "багги" на базе "Жигулей" проблему закрыть не могут — ни по объемам, ни по ресурсу.

От Desertcross к "Улану"

Чтобы частично решить проблему нехватку такой техники на рубеже 2023–2024 годов Минобороны РФ закупило около 2000 китайских мотовездеходов Aodes Desertcross 1000-3. Это гражданские трехместные машины, внешне похожие на гибрид гольф-кара и легкого "багги". Данные вездеходы быстро заполнили нишу оперативной доставки грузов и раненых, но вскоре возник вопрос импортозамещения.

Так появилась идея создать аналогичную технику на отечественной базе. В результате летом 2024 года на форуме "Армия-2024" был впервые показан мотовездеход "Улан", собранный преимущественно из узлов российского производства.

"Улан" построен на агрегатах "Нивы", включая передний и задний мосты, двигатель и трансмиссию.

Двигатель: ВАЗ-21214, 1,7 л, 85 л.с.

Крутящий момент: 129 Нм при 4000 об/мин

Трансмиссия: механическая 5-ступенчатая

Максимальная скорость: 85 км/ч

Запас хода: до 320 км

Снаряженная масса: 620 кг

Грузоподъемность: 600 кг

Российский армейский автомобиль "Улан-1" Фото: Открытые источники

Для сравнения, у китайского Desertcross двигатель меньше (1 л), но имеет такую же мощность — 87 л.с. при 5500 об/мин, с крутящим моментом 101 Нм и трансмиссией с вариатором. Но главное слабое место российского "клона" — дорожный просвет 180 мм, что значительно хуже, чем у Desertcross (310 мм). Для машины, предназначенной для движения по разбитым позициям и воронкам, это критично.

Еще одна особенность — машина может перевозить до двух раненых на носилках, хотя для этого приходится фиксировать задний борт в откинутом положении, иначе носилки не помещаются. Также предусмотрены крепления для двух пулеметов "Печенег" и даже вывод питания для станции РЭБ малой мощности.

Первые "Уланы" были замечены на фронте уже в августе 2025 года. А по состоянию на середину октября, по данным визуальной базы Oryx, зафиксировано не менее 13 уничтоженных машин этого типа.

Российский армейский автомобиль "Улан-2" Фото: Открытые источники

В октябре появились сообщения о новой версии — "Улан-2", созданной на базе полноприводного шасси "Соболь". Машина концептуально схожа с первой моделью, но крупнее и предназначена, вероятно, для перевозки большего количества груза или бойцов.

Пока что информации о комплектации нет, но уже подтверждена первая потеря "Улана-2" на южном участке фронта.

Ранее сообщалось, что бойцы 18-й бригады Нацгвардии Украины получили новые бронемашины Inguar-3 и начали их дооснащение антидроновыми решетками. Техника проходит финальную подготовку к боевому применению.