У РФ 15 "айдарівців" відправили в колонії суворого режиму: бійці отримали від 15 до 21 року

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону виніс вирок 15 полоненим українським воїнам з батальйону "Айдар". Усіх засуджено тільки за те, що служили в ЗСУ.

Військовослужбовців засудили до термінів від 15 до 21 року суворого режиму, повідомляє "Медіазона".

Хто і які терміни отримав

Дмитро Федченко — 15 років колонії суворого режиму;

Андрій Шолік, Віталій Крохальов і В'ячеслав Байдюк — 16 років колонії суворого режиму;

Володимир Макаренко та Ігор Гайоха — 18 років суворого режиму;

Микола Чуприна, Тарас Радченк, Семен Забайрачний, Сергій Нікітюк, Олександр Таранець і Владислав Єрмолинський — 20 років суворого режиму;

Віталій Грузинов, Роман Недоступ і Сергій Калініченко — 21 рік суворого режиму.

За інформацією ресурсу, у цій самій справі проходили медики Лілія Прутян і Марина Міщенко, які в межах обміну полоненими повернулися в Україну, та Євген П'ятигорець. Звинувачення проти них виділено в окреме провадження. На якому воно зараз етапі — не вказується.

Журналісти зазначають, що всіх засуджено лише за те, що служили в українській армії. Навіть діяльність медиків суд визнав злочинною, оскільки, надаючи допомогу пораненим, вони "забезпечували боєздатність підрозділу та його бойову готовність для виконання поставлених завдань".

Під час судових засідань військовополонені заявили про тортури під час слідства. Рік тому засідання у цій справі повністю закрили від слухачів і преси, пославшись на "широкий резонанс" і "погрози учасникам процесу".

Раніше українського військовослужбовця Олексія Можарова, який був призваний навесні 2024 року до ЗСУ і два тижні прослужив у батальйоні "Айдар", потрапивши до російського полону, було засуджено до 17,5 років суворого режиму.

Йому закидали навчання тероризму та участь у терористичній організації. Це стандартні звинувачення, які російське слідство висуває полоненим з "Азова" та "Айдара".

У березні цього року військовий суд у Ростові-на-Дону засудив 23 українських військовополонених із бригади "Азов" за "насильницьке захоплення влади" та "організацію діяльності терористичної організації"