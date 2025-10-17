В РФ 15 "айдаровцев" отправили в колонии строгого режима: бойцы получили от 15 лет до 21 года

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор 15 пленным украинским воинам из батальона "Айдар". Все осуждены только за то, что служили в ВСУ.

Военнослужащих приговорили к срокам от 15 до 21 года строгого режима, сообщает "Медиазона".

Кто и какие сроки получил

Дмитрий Федченко — 15 лет колонии строгого режима;

Андрей Шолик, Виталий Крохалев и Вячеслав Байдюк — 16 лет колонии строгого режима;

Владимир Макаренко и Игорь Гайоха — 18 лет строгого режима;

Николай Чуприна, Тарас Радченк, Семен Забайрачный, Сергей Никитюк, Александр Таранец и Владислав Ермолинский — 20 лет строгого режима;

Виталий Грузинов, Роман Недоступ и Сергей Калиниченко — 21 год строгого режима.

По информации ресурса, по этому же делу проходили медики Лилия Прутян и Марина Мищенко, которые в рамках обмена пленными вернулись в Украину, и Евгений Пятигорец. Обвинения против них выделены в отдельное производство. На каком оно сейчас этапе – не указывается.

Журналисты отмечают, что все осуждены только за то, что служили в украинской армии. Даже деятельность медиков суд признал преступной, поскольку, оказывая помощь раненым, они "обеспечивали боеспособность подразделения и его боевую готовность для выполнения поставленных задач".

Во время судебных заседаний военнопленные заявили о пытках во время следствия. Год назад заседания по этому делу полностью закрыли от слушателей и прессы, сославшись на "широкий резонанс" и "угрозы участникам процесса".

Ранее украинский военнослужащий Алексей Можаров, который был призван весной 2024 года в ВСУ и две недели прослужил в батальоне "Айдар", попав в российский плен, был приговорен к 17,5 годам строгого режима.

Ему вменяли обучение терроризму и участие в террористической организации. Это стандартные обвинения, которые российское следствие предъявляет пленным из "Азова" и "Айдара".

В марте этого года военный суд в Ростове-на-Дону осудил 23 украинских военнопленных из бригады "Азов" за "насильственный захват власти" и "организацию деятельности террористической организации"