За прикладом Гази: Британія пропонує розробити мирну угоду для України

Велика Британія спільно зі США може розробити новий мирний план для України

Ініціатива передбачає створення документа, який буде побудований за аналогією з 20-пунктним мирним планом Дональда Трампа щодо Сектора Гази. Про це під час телефонної розмови з європейськими лідерами заявив прем'єр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер, передає видання Axios.

За даними джерел, пропозиція Стармера прозвучала під час обговорення шляхів врегулювання війни між Україною і Росією.

Паралельно генеральний секретар НАТО Марк Рютте запропонував провести термінову координаційну зустріч між радниками з національної безпеки європейських держав. Така нарада може відбутися вже найближчими вихідними.

Варто зазначити, що сам Дональд Трамп 13 жовтня заявляв, що має намір завершити війну в Україні після укладення угоди між Ізраїлем і ХАМАС.

Нагадаємо, 9 жовтня агентство Reuters повідомило, що Ізраїль і ХАМАС підписали угоду про припинення вогню в Газі. Ізраїль і ХАМАС підписали угоду про припинення вогню в секторі Газа 9 жовтня. Вона передбачала також обміни заручниками і полоненими. Про те, що ХАМАС звільнив перших заручників, ЗМІ писали 13 жовтня. Їх доставив на підконтрольні Ізраїлю території Червоний Хрест.