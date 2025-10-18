По примеру Газы: Британия предлагает разработать мирное соглашение для Украины

Великобритания совместно с США может разработать новый мирный план для Украины

Инициатива предусматривает создание документа, который будет построен по аналогии с 20-пунктным мирным планом Дональда Трампа по Сектору Газы. Об этом во время телефонного разговора с европейскими лидерами заявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер, передает издание Axios.

По данным источников, предложение Стармера прозвучало при обсуждении путей урегулирования войны между Украиной и Россией.

Параллельно генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил провести срочную координационную встречу между советниками по национальной безопасности европейских государств. Такое совещание может состояться уже в ближайшие выходные.

Стоит отметить, что сам Дональд Трамп 13 октября заявлял, что намерен завершить войну в Украине после заключения соглашения между Израилем и ХАМАС.

Напомним, 9 октября агентство Reuters сообщило, что Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня в Газе. Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня в секторе Газа 9 октября. Оно предусматривало также обмены заложниками и пленными. О том, что ХАМАС освободил первых заложников, СМИ писали 13 октября. Их доставил на подконтрольные Израилю территории Красный Крест.