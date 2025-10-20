20 жовтня — день появи перших камікадзе: як Японія підірвала 270 кораблів США (фото, відео)

20 жовтня 1944 року перші японські пілоти увійшли в загін камікадзе, які скеровували літаки з вибухівкою в кораблі супротивника. Супротивником був флот Сполучених Штатів Америки — країни, у 26 разів більшої за Японію. Герої-смертники не спинили перемогу США, але показали, як фанатична ідея керує людьми, ведучи їх на смерть, та як "дрібний" ворог може завдавати великої шкоди.

За добу після створення загону камікадзе, 21 жовтня 1944 року, перший японський пілот врізався в американський корабель. А однією з найвідоміших є атака 11 травня 1945 року, коли камікадзе врізались в палубу авіаносця Bunker Hill, несучи в літаках 250-кілограмові бомби. Бомби та літаки пробили корабель наскрізь, знищили бомбардувальники США, пальне, склад боєприпасів та 22 американських пілоти. Фокус вирішив розповісти історію камікадзе, оскільки з концепцією, вигаданою 81 рік тому, пов'язані теперішні удари "Шахедів" по українцях.

Атака камікадзе на Bunker Hill під час вторгнення на Окінаву

20 жовтня — день створення загонів камікадзе

20 жовтня 1944 року — день, коли з'явився перший загін камікадзе з 23–26 пілотів-смертників, учнів командира Асаїчі Тамай. Японські військові скористались фанатичною вірою молодих японців у імператора і звернулись із закликом — пожертвувати своїм життя, завдавши максимальної шкоди ворогу.

Камікадзе — в перекладі з японської означає "божественний вітер". "Батько" загонів камікадзе — віцеадмірал Онісі Такідзіро. 19 жовтня він заявив, що єдиний спосіб здолати переважальний флот США — це удари по авіаносцях літаками Mitsubishi A6M Zero з 250-кілограмовими бомбами. 20 жовтня створили перший загін, у який увійшли 18–22-річні студенти — молоді чоловіки, які саме проходили льотні курси. Наставник звернувся до них з пропозицією відати життя за імператора і вони погодились. Керівник першої групи камікадзе — лейтенант Секі Юкіо.

Підготовку для єдиного польоту пройшли приблизно 4 тис. японців, причому охочих було втричі більше, ніж літаків. Молоді чоловіки були готові віддати життя за Японію, і водночас керувались кодексом самурая "Бусідо". Перед останнім у житті польотом пілоти проходили особливий ритуал: пили саке, а на голову їм пов'язували спеціальну білу пов'язку хатімакі, яка стала ознакою камікадзе.

Загони камікадзе — пілот Кійоші Огава напередодні удару по "Бункер Хілл" Фото: З відкритих джерел

Чому з'явились пілоти-камікадзе

Японія уклала союз із нацистською Німеччиною та втягнула у війну США, атакувавши у 1941 році базу на Перл-Харбор. У 1944 році тривали бойові дії у Тихоокеанському регіоні. Американський флот та кораблі союзників саме підійшли до філіппінського острова Лейте, а 1-й повітряний флот Імператорського флоту Японії у Манілі мав лише 40 літаків. Японські генерали побачили, що у них не вистачає ресурсів відстояти острів, який слід було втримати за будь-яку ціну. Саме тоді Такідзіро запропонував створити загін камікадзе — вони керуватимуть літаками Mitsubishi A6M Zero, які врізаються в ціль разом з людиною на борту.

Наслідки ударів пілотів-камікадзе та кінець війни

Вже 21 жовтня відбулась перша самовбивча атака: пілот атакував крейсер "Австралія" (Австралія діяла в союзі зі США). Наступні атаки відбулись 25 жовтня: п'ять камікадзе налетіли на кораблі Kitkun Bay, Fanshaw Bay, White Plains, St. Lo. 26 жовтня — атака 55 камікадзе на Sangamon, Santee, Suwannee, White Plains, Kalinin Bay та Kitkun Bay. Протягом наступних місяців відбулись тисячі вильотів: камікадзе нищили американський флот під час битви на Філіппінах (острів Лейте), за острови Тайвань та Окінаву.

Удар камікадзе — наслідки влучання по кораблю Formidable Фото: З відкритих джерел

Японія та США по-різному рахували підсумки нальотів. Згідно з даними Токіо, під удар потрапило сумарно 276 кораблів, з них 81 повністю знищили. Вашингтон наводить більшу кількість атак — 322, але запевняє, що японці знищили лише 34 цілі.

Імперська Японія, використовуючи живих людей як крилаті ракети, не здобула перевагу у війні й врешті 15 серпня 1945 року капітулювала, Капітуляція відбулась після скидання двох ядерних бомб на Хіросіму та Нагасакі (6 і 9 серпня).

Як досвід камікадзе відродили на війні РФ

Під час російсько-української війни Російська Федерація почала використовувати дрони-камікадзе Shahed-136, якими б'є по інфраструктурних об'єктах та цивільних будинках в Україні. Концепція самовбивчого удару дещо змінилась: всередині пристрою з вибухівкою немає людей. Втім, про підсумки атак "солдатів-камікадзе" щоденно звітує український Генштаб.

20 жовтня 2025 року українці можуть порівняти концепцію японських камікадзе й тактику РФ, яка протягом майже чотирьох років у самовбивчих штурмах українських фортифікацій втратила приблизно 1 млн осіб.