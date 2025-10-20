20 октября — день появления первых камикадзе: как Япония взорвала 270 кораблей США (фото, видео)

20 октября 1944 года первые японские пилоты вошли в отряд камикадзе, направляющих самолеты со взрывчаткой в корабли противника. Противником был флот Соединенных Штатов Америки — страны, в 26 раз превосходящей Японию. Герои-смертники не остановили победу США, но показали, как фанатичная идея руководит людьми, ведя их на смерть, и как "мелкий" враг может наносить большой вред.

Через сутки после создания отряда камикадзе, 21 октября 1944 года, первый японский пилот врезался в американский корабль. А одной из самых известных является атака 11 мая 1945 года, когда камикадзе врезались в палубу авианосца Bunker Hill, неся в самолетах 250-килограммовые бомбы. Бомбы и самолеты пробили корабль насквозь, уничтожили бомбардировщики США, топливо, склад боеприпасов и 22 американских пилота. Фокус решил рассказать историю камикадзе, поскольку с концепцией, придуманной 81 год назад, связаны нынешние удары "Шахедов" по украинцам.

Атака камикадзе на Bunker Hill во время вторжения на Окинаву

20 октября — день создания отрядов камикадзе

20 октября 1944 года — день, когда появился первый отряд камикадзе из 23–26 пилотов-смертников, учеников командира Асаичи Тамай. Японские военные воспользовались фанатичной верой молодых японцев в императора и обратились с призывом — пожертвовать своей жизнью, нанеся максимальный вред врагу.

Камикадзе — в переводе с японского означает "божественный ветер". "Отец" отрядов камикадзе — вице-адмирал Ониси Такидзиро. 19 октября он заявил, что единственный способ одолеть превосходящий флот США — это удары по авианосцам самолетами Mitsubishi A6M Zero с 250-килограммовыми бомбами. 20 октября создали первый отряд, в который вошли 18—22-летние студенты — молодые мужчины, которые как раз проходили летные курсы. Наставник обратился к ним с предложением отдать жизнь за императора и они согласились. Руководитель первой группы камикадзе — лейтенант Сэки Юкио.

Подготовку для единого полета прошли около 4 тыс. японцев, причем желающих было втрое больше, чем самолетов. Молодые мужчины были готовы отдать жизнь за Японию, и при этом руководствовались кодексом самурая "Бусидо". Перед последним в жизни полетом пилоты проходили ритуал: пили саке, а на голову им повязывали специальную белую повязку хатимаки, которая стала признаком камикадзе.

Отряды камикадзе — пилот Киеши Огава накануне удара по "Бункер Хилл" Фото: Из открытых источников

Почему появились пилоты-камикадзе

Япония заключила союз с нацистской Германией и втянула в войну США, атаковав в 1941 году базу на Перл-Харборе. В 1944 году продолжались боевые действия в Тихоокеанском регионе. Американский флот и корабли союзников как раз подошли к филиппинскому острову Лейте, а 1-й воздушный флот Императорского флота Японии в Маниле имел всего 40 самолетов. Японские генералы увидели, что у них не хватает ресурсов отстоять остров, который следовало удержать любой ценой. Именно тогда Такидзиро предложил создать отряд камикадзе — они будут управлять самолетами Mitsubishi A6M Zero, которые врезаются в цель вместе с человеком на борту.

Последствия ударов пилотов-камикадзе и конец войны

Уже 21 октября состоялась первая самоубийственная атака: пилот атаковал крейсер "Австралия" (Австралия действовала в союзе с США). Следующие атаки состоялись 25 октября: пять камикадзе налетели на корабли Kitkun Bay, Fanshaw Bay, White Plains, St. Lo. 26 октября — атака 55 камикадзе на Sangamon, Santee, Suwannee, White Plains, Kalinin Bay и Kitkun Bay. В течение следующих месяцев состоялось тысяч вылетов: камикадзе уничтожали американский флот во время битвы на Филиппинах (остров Лейте), за острова Тайвань и Окинаву.

Удар камикадзе — последствия попадания по кораблю Formidable Фото: Из открытых источников

Япония и США по-разному считали итоги налетов. Согласно данным Токио, под удар попало суммарно 276 кораблей, из них 81 полностью уничтожили. Вашингтон приводит большее количество атак — 322, но уверяет, что японцы уничтожили лишь 34 цели.

Имперская Япония, используя живых людей как крылатые ракеты, не получила преимущество в войне и в конце 15 августа 1945 года капитулировала, Капитуляция состоялась после сброса двух ядерных бомб на Хиросиму и Нагасаки (6 и 9 августа).

Как опыт камикадзе возродили на войне РФ

Во время российско-украинской войны Российская Федерация начала использовать дроны-камикадзе Shahed-136, которыми бьют по инфраструктурным объектам и гражданским домам в Украине. Концепция самоубийственного удара несколько изменилась: внутри устройства со взрывчаткой нет людей. Впрочем, об итогах атак "солдат-камикадзе" ВС РФ ежедневно отчитывается украинский Генштаб.

20 октября 2025 года украинцы могут сравнить концепцию японских камикадзе и тактику РФ, которая в течение почти четырех лет в самоубийственных штурмах украинских фортификаций потеряла около 1 млн человек.