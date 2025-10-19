Досі "зниклий безвісти": мати військовополоненого з РФ приїхала до сина в Україну (відео)

Мешканка російської Анапи Світлана Сита приїхала до України, аби побачити свого сина Олексія, взятого в полон Силами оборони. Виявилося, що родина походить з окупованого Донецька.

Також у РФ чоловіка офіційно вважають "зниклим безвісти" попри факт підтвердження його перебування в полоні, йдеться в ролику проєкту "Наш Выход" на YouTube.

Під час розмови стає відомо, що родина Ситих — родом з українського Донецька, жінка навіть купувала дитячу книжку українською мовою для онучки, але вся родина проживала в Анапі. Сам військовополонений розповів, що його мобілізували у 2022-му на території так званої "ДНР", а перед цим — він працював на шахті.

Далі стало відомо, що Олексія направили служити до складу 5-ї окремої мотострілецької бригади, де він отримав тяжке поранення. Згодом чоловік повернувся додому до Анапи, щоб пройти лікування. Рідні сподівалися, що після цього війна для нього закінчиться.

Відео дня

Та коли чоловік прийшов до військово-лікарської комісії, аби оформити звільнення за станом здоров’я, його без пояснень затримала військова поліція ЗС РФ. Невдовзі після цього Ситого знову відправили на фронт.

Військовополонений розповідає, що його та ще кількох таких самих — поранених, кульгавих, виснажених чоловіків — відправили на завдання на Донецькому напрямку. За словами Олексія, їм видали лише рації й наказали дістатися до певного будинку та залишатися на зв’язку.

З усієї групи живим повернувся тільки він. Тиждень Ситий провів без води та їжі, доки його разом із двома іншими виснаженими солдатами не взяли в полон українські військові.

Світлана Сита розповіла, що після зникнення сина їй повідомили про його загибель. Вона та рідні не повірили в це та почали шукати зниклого родича, який знайшов в українському полоні.

Водночас офіційно російська сторона досі зазначає, що Олексій Ситий є "зниклим безвісти" попри його факт перебування в полоні. Наприкінці відео жінка говорить, що попри цей статус російська влада також вважає її сина таким, що пішов у СЗЧ, за що й загрожує кримінальна відповідальність в РФ.

Раніше Фокус повідомляв про те, як Україна і РФ використовують таємний канал для обміну полоненими. За ним постійно триває обмін полоненими військовослужбовцями, що є феноменом для сучасної війни.

Згодом стало відомо, що РФ приховує українських скалічених та хворих військовополонених. Російська влада приховує від Міжнародного комітету Червоного Хреста хворих та закатованих українських військовополонених та надає можливість спілкуватись лише з тими бранцями, які мають добрий вигляд.