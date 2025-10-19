До сих пор "пропавший без вести": мать военнопленного из РФ приехала к сыну в Украину (видео)

Жительница российской Анапы Светлана Сытая приехала в Украину, чтобы увидеть своего сына Алексея, взятого в плен Силами обороны. Оказалось, что семья происходит из оккупированного Донецка.

Также в РФ мужчину официально считают "пропавшим без вести" несмотря на факт подтверждения его пребывания в плену, говорится в ролике проекта "Наш Выход" на YouTube.

Во время разговора становится известно, что семья Сытых — родом из украинского Донецка, женщина даже покупала детскую книжку на украинском языке для внучки, но вся семья проживала в Анапе. Сам военнопленный рассказал, что его мобилизовали в 2022-м на территории так называемой "ДНР", а перед этим — он работал на шахте.

Далее стало известно, что Алексея направили служить в состав 5-й отдельной мотострелковой бригады, где он получил тяжелое ранение. Впоследствии мужчина вернулся домой в Анапу, чтобы пройти лечение. Родные надеялись, что после этого война для него закончится.

Відео дня

Но когда мужчина пришел в военно-врачебную комиссию, чтобы оформить увольнение по состоянию здоровья, его без объяснений задержала военная полиция ВС РФ. Вскоре после этого Сытого снова отправили на фронт.

Военнопленный рассказывает, что его и еще нескольких таких же — раненых, хромых, истощенных мужчин — отправили на задание на Донецком направлении. По словам Алексея, им выдали только рации и приказали добраться до определенного дома и оставаться на связи.

Из всей группы живым вернулся только он. Неделю Сытый провел без воды и еды, пока его вместе с двумя другими истощенными солдатами не взяли в плен украинские военные.

Светлана Сытая рассказала, что после исчезновения сына ей сообщили о его гибели. Она и родные не поверили в это и начали искать пропавшего родственника, который нашелся в украинском плену.

В то же время официально российская сторона до сих пор считает, что Алексей Сытый является "пропавшим без вести", несмотря на его факт пребывания в плену. В конце видео женщина говорит, что несмотря на этот статус российские власти также считают ее сына ушедшим в СОЧ, за что ему грозит уголовная ответственность.

Ранее Фокус сообщал о том, как Украина и РФ используют тайный канал для обмена пленными. По нему постоянно продолжается обмен пленными военнослужащими, что является феноменом для современной войны.

Впоследствии стало известно, что РФ скрывает украинских искалеченных и больных военнопленных. Российские власти скрывают от Международного комитета Красного Креста больных и замученных украинских военнопленных и предоставляют возможность общаться только с теми пленниками, которые имеют хороший вид.