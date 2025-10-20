У РФ представили БПЛА "Секира Призрак": еволюція дронів-носіїв чи маркетинг — аналітики

Російська компанія "Кінгпро" продемонструвала концепт "Секира Призрак" — зв'язку з мультироторного носія і літакового БПЛА, призначену для повітряного старту і подальшого виконання ударних або розвідувальних завдань.

Розробники з РФ представили "систему повітряного старту літакового типу", що об'єднує безпілотник "Сокира" і дрон літакового типу "Призрак". Про це повідомляють оглядачі Defense Express з посиланням на російські джерела.

"Мультироторний дрон підіймає на висоту БПЛА літакового типу, і той стартує прямо в повітрі — новий підхід не тільки дає змогу заощаджувати до 20% енергії заряду акумулятора, яка витрачається під час зльоту, а й робить сам процес запуску безпечнішим. Водночас літаючий дронопорт після запуску може виконувати функцію ретранслятора", — йдеться в публікації агентства ТАСС.

Сам безпілотник "Привид", як стверджують розробники, має дальність польоту до 120 км з корисним навантаженням до 3 кг. Однак, зазначають аналітики, новизна такого рішення викликає питання, оскільки йдеться про вже давно відомі так звані дрони-матки, які використовуються як українськими військовими, так і окупантами.

Наприклад, російські видання вже описували випадки переробки безпілотника "Орлан-30" як носія FPV-дронів. А закордонні зразки, такі як німецький Sparta від Quantum Systems, позиціонуються як носії з можливістю нести під крилом малі ударні одиниці на відстані до 200 км.

Призначення БПЛА "Призрак":

Аеророзвідка місцевості.

Польоти на великі відстані для доставки вантажів.

Ретрансляція повідомлень і даних моніторинг.

Фільмування різних об'єктів з використанням фотокамер видимого і мультиспектрального діапазонів.

Інспекція протяжних лінійних об'єктів.

Управління вогнем і цілевказівки.

Завдавання ударів по рухомих наземних і морських цілях.

"Звісно, все одно варто звернути увагу на те, що ворог шукає нові можливості та збільшує варіативність використання сил і засобів доставки дронів на десятки, а інколи й сотні кілометрів углиб лінії фронту", — наголосили в Defense Express.

Нагадаємо, на початку серпня стало відомо, що в Донецькій області військовослужбовці Сил оборони України захопили розвідувальний безпілотний літальний апарат ЗС РФ "Орлан-30". Українські військові звернули увагу на габарити російського апарату, зазначивши, що одна тільки відеокамера за розміром "як три голови".

У серпні ми писали, що німецька Quantum Systems тестує в Україні носій безпілотників Sparta, який, імовірно, буде надано Силам оборони. А серійне виробництво дрона може початися вже до кінця 2025 року.