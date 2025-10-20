В РФ представили БПЛА "Секира Призрак": эволюция дронов-носителей или маркетинг — аналитики

Российская компания "Кингпро" продемонстрировала концепт "Секира Призрак" — связку из мультироторного носителя и самолетного БПЛА, предназначенную для воздушного старта и дальнейшего выполнения ударных или разведывательных задач.

Разработчики из РФ представили "систему воздушного старта самолетного типа", объединяющую беспилотник "Секира" и дрон самолетного типа "Призрак". Об этом сообщают обозреватели Defense Express со ссылкой на российские источники.

"Мультироторный дрон поднимает на высоту БПЛА самолетного типа, и тот стартует прямо в воздухе — новый подход не только позволяет экономить до 20% энергии заряда аккумулятора, которая затрачивается при взлете, но и делает сам процесс запуска более безопасным. В то же время летающий дронопорт после запуска может выполнять функцию ретранслятора", — говорится в публикации агентства ТАСС.

Сам беспилотник "Призрак", как утверждают разработчики, имеет дальность полета до 120 км с полезной нагрузкой до 3 кг. Однако, отмечают аналитики, новизна такого решения вызывает вопросы, так как речь идет об уже давно известных так называемых дронах-матках, которые используются как украинскими военными, так и оккупантами.

К примеру, российские издания уже описывали случаи переделки беспилотника "Орлан-30" в качестве носителя FPV-дронов. А зарубежные образцы, такие как немецкий Sparta от Quantum Systems, позиционируются как носители с возможностью нести под крылом малые ударные единицы на расстоянии до 200 км.

Назначение БПЛА "Призрак":

Аэроразведка местности.

Полеты на большие расстояния для доставки грузов.

Ретрансляция сообщений и данных мониторинг.

Съемки различных объектов с использованием фотокамер видимого и мультиспектрального диапазонов.

Инспекция протяженных линейных объектов.

Управление огнем и целеуказания.

Нанесение ударов по подвижным наземным и морским целям.

"Конечно, все равно стоит обратить внимание на то, что враг ищет новые возможности и увеличивает вариативность использования сил и средств доставки дроны на десятки, а иногда и сотни километров вглубь линии фронта", — подчеркнули в Defense Express.

Напомним, в начале августа стало известно, что в Донецкой области военнослужащие Сил обороны Украины захватили разведывательный беспилотный летательный аппарат ВС РФ "Орлан-30". Украинские военные обратили внимание на габариты российского аппарата, отметив, что одна только видеокамера по размеру "как три головы".

В августе мы писали, что немецкая Quantum Systems тестирует в Украине носитель беспилотников Sparta, который, вероятно, будет предоставлен Силам обороны. А серийное производство дрона может начаться уже к концу 2025 года.