Антикварна Howitzer 155M знову в бою: як гаубиця епохи Другої світової служить у ЗСУ (фото)

Військові блогери знову зафіксували використання гаубиці M114 епохи Другої світової війни артилеристами ЗСУ. Під час нещодавніх навчальних стрільб підрозділу сухопутних військ ОК "Захід" засвітився екземпляр 155-мм гармати, на лафеті якої навіть збереглася табличка зі старою назвою Howitzer 155M. M. M1A1, датовані 1944 роком.

Про використання раритетних зразків артилерії для тилової підготовки особового складу ЗСУ повідомили ведучі каналу "Водограй". Однак уже наступного дня з'явилися фото, де M114A1 приписують 152-й окремій єгерській бригаді — ці кадри, за твердженням спільноти НІП "Тиск", були зроблені на Покровському напрямку, тобто на лінії фронту. Таким чином, судячи з доступних зображень, старовинні гармати, місце яким у музеї, використовували не тільки в тренувальних вогневих вправах, а й у бойовій обстановці.

Експерти про застосування гаубиці M114

Гаубиця M114 — застаріла артсистема з малою дальністю (близько 14,6 км) і низькою скорострільністю (приблизно 2 постріли на хвилину). Через вік залишаються питання щодо технічного стану гармат, наявності запасних стволів і комплектуючих.

У своїх коментарях з цього приводу оглядачі Defense Express зазначили, що подібні випадки можуть викликати подив. Але аналітики звернули увагу, що раритетна гаубиця стоїть на закритій позиції, де їй забезпечено маскування і кращий захист.

Щодо питання, звідки в українських бійців такі системи, то аналітики зазначили, що ще у 2022 році батареї М114 поставила Португалія, а у 2024 70 одиниць надала Греція.

"Проблеми M114 не закінчуються лише на її характеристиках, бо через вік існують питання технічного стану системи та наявності запасних стволів. Можливо, у майбутньому ми побачимо якусь вітчизняну розробку на її базі, із заміною ствола, або взагалі на кшталт сербського 203-мм міномета", — підсумували експерти.

На думку українських військових експертів, гармати M114 вважаються застарілими артилерійськими системами, які тривалий час перебували у сховищах, і не пристосовані для сучасної війни. Проте на українському фронті їм знайшлося застосування.

Нагадаємо, у квітні поточного року стало відомо, що Сили оборони України отримали на озброєння американські 155-мм гаубиці M114. Цю зброю було поставлено в рамках міжнародної військової допомоги, ініційованої країнами НАТО у 2022-2024 роках.