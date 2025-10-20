Антикварная Howitzer 155M снова в бою: как гаубица эпохи Второй мировой служит в ВСУ (фото)

Военные блогеры вновь зафиксировали использование гаубицы M114 эпохи Второй мировой войны артиллеристами ВСУ. В ходе недавних учебных стрельб подразделения сухопутных войск ОК “Запад” засветился экземпляр 155-мм пушки, на лафете которой даже сохранилась табличка со старым названием Howitzer 155M.M. M1A1, датированные 1944 годом.

Об использование раритетных образцов артиллерии для тыловой подготовке личного состава ВСУ сообщили ведущие канала "Водограй". Однако уже на следующий день появились фото, где M114A1 приписывают 152-й отдельной егерской бригаде — эти кадры, по утверждению сообщества НИП "Тиск", были сделаны на Покровском направлении, то есть на линии фронта. Таким образом, судя по доступным изображениям, старинные орудия, место которым в музее, использовались не только в тренировочных огневых упражнениях, но и в боевой обстановке.

Эксперты о применении гаубица M114

Гаубица M114 — устаревшая артсистема с малой дальностью (около 14,6 км) и низкой скорострельностью (приблизительно 2 выстрела в минуту). Из-за возраста остаются вопросы по техническому состоянию пушек, наличию запасных стволов и комплектующих.

В своих комментариях по этому поводу обозреватели Defense Express отметили, что подобные случаи могут вызвать недоумение. Но аналитик обратили внимание, что раритетная гаубица стоит на закрытой позиции, где ей обеспечена маскировка и лучшая защита.

Что касается вопроса, откуда у украинских бойцов такие системы аналитики отметили, что еще в 2022 году батареи М114 поставила Португалия, а в 2024 70 единиц предоставила Греция.

"Проблемы M114 не заканчиваются только на ее характеристиках, потому что через возраст существуют вопросы технического состояния системы и наличия запасных стволов. Возможно, в будущем мы увидим какую-нибудь отечественную разработку на ее базе, с заменой ствола, или вообще вроде сербского 203-мм миномета", — подытожили эксперты.

По мнению украинских военных экспертов, пушки M114 считаются устаревшими артиллерийскими системами, которые долгое время находились в хранилищах, и не приспособлены для современной войны. Тем не менее на украинском фронте им нашлось применение.

Напомним, в апреле текущего года стало известно, что Силы обороны Украины получили на вооружение американские 155-мм гаубицы M114. Это оружие было поставлено в рамках международной военной помощи, инициированной странами НАТО в 2022–2024 годах.