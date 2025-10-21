21 жовтня – день народження Нетаньягу: як боєць елітного спецназу став лідером Ізраїлю (фото)

21 жовтня 2025 року прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу виповнилось 76 років. Як молодий спецназівець перетворився на державного діяча, який вже 37 років займається політикою в умовах конфліктів з ворожими сусідами?

21 жовтня 1949 року народився Беньямін "Бібі" Нетаньягу — політик та державний діяч, очільник Ізраїлю, держави, яка 77 років живе, фактично, в умовах воєнного стану. Фокус вирішив розповісти про життя Нетаньягу, який 10 жовтня погодився на перемир'я з бойовиками ХАМАС в обмін на заручників. Ізраїльський військовий оглядач Ігаль Левін додав деякі деталі до історії політика.

Беньямін Нетаньягу — ЦАХАЛ, війна та політика

Беньямін Нетаньягу з'явився на світ у родині професора історії Бенціона Нетаньягу. Дитинство, юність, зрілі роки політика пройшло на тлі близько десятка воєн та конфліктів, коли сусідні держави та угрупування намагались "скинути ізраїльтян у море".

Служба у ЦАХАЛ

Про деталі служби у ЦАХАЛ лаконічно розповідається на особистому порталі політика. Вказано, що з 1967 по 1973 рік Беньямін Нетаньягу проходив службу в Армії оборони Ізраїлю. Нетаньягу перебував у складі елітного спецпідрозділу "Саєрет Маткаль" та разом з побратимами виконував особливі бойові завдання (1967-1972).

У мережі можна відшукати інформацію про участь у бойових діях проти ворогів Ізраїлю, у яких брав участь Нетаньягу у складі військових підрозділів ЦАХАЛ.

Перший випадок — участь у рейді в Бейрут, який відбувся 28 грудня 1968 року. Мета рейду — знищення кількох літаків у міжнародному аеропорту Лівану, щоб примусити ліванський уряд відмовитись від підтримки палестинських терористів, які перед цим влаштували кілька нападів на літаки з ізраїльтянами.

Другий — спецоперація Inferno та бій біля селища Караме в Йорданії (21 березня 1968 року). Армія оборони Ізраїлю виступила проти об'єднаних сил палестинців, до яких приєдналась йорданська армія. Відбулась найбільша танкова битва між ізраїльтянами та арабами: 120 танків Ізраїлю проти 60 танків противника. Ізраїль досягнув поставленої цілі — знищив бази терористів.

Молодий Беньямін Нетаньягу після зарахування до Армії оборони Ізраїлю Фото: Netanyahu

Про одну з місій ідеться у статті на порталі The Times of Israel. З'ясувалось, що 13 травня 1969 року під час спецоперації "Булмус-4" на Суецькому каналі сержант Нетаньягу ледь не загинув, бо опинився у воді з важким рюкзаком за спиною. Беньяміна врятували побратими, розповіли військові, які брали участь у подіях.

Беньямін Нетаньягу у формі ЦАХАЛ з перев"язаною рукою під час служби в елітному спецпідрозділі "Саєрет Маткаль" Фото: Netanyahu

Ще одна місія — операція Isotope з порятунку заручників, захоплених палестинськими терористами групи "Чорний вересень" у літаку Sabena Flight 571. Подія сталась 9 травня 1972 року: четверо нападників сіли на Boeing-707, який летів маршрутом з Брюсселя до Тель-Авіву. На борту — 94 пасажири та 7 членів екіпажу. Спецпідрозділ "Саєрет Маткаль" протягом 90 секунд звільнив заручників: відбулась стрілянина, під час якої випадкова куля спецпризначенця поранила Беньяміна Нетаньягу. Того ж року начальник Північного командування Ізраїлю генерал Мордехай Гур відзначив молодого бійця.

Беньямін Нетаньягу отримує привітання командира під час служби в ЦАХАЛ Фото: Netanyahu

У 1973 році Нетаньягу перервав навчання у Массачусетському технологічному університеті (МТІ) та приєднався до ЦАХАЛ під час війни Судного дня. Після цього — звільнення у резерв ЦАХАЛ у званні капітана.

Беньямін Нетаньягу під час служби в ЦАХАЛ Фото: З відкритих джерел

Йонатан Нетаньягу — брат, який загинув у сутичці з терористами

Йонатан Нетаньягу — старший брат Беньяміна Нетаньягу, підполковник ЦАХАЛ, який загинув під час виконання військового обов'язку. 4 липня 1976 року Йонатан у складі спецпідрозділу "Сайерет Маткаль" брав участь у звільненні заручників у аеропорту міста Ентеббе в Уганді.

27 червня 1976 року терористи з організації "Народний фронт визволення Палестини" захопили пасажирський літак Airbus A300 авіакомпанії Air France та примусили приземлитись в Уганді. Після цього нападники відділили 105 ізраїльтян (разом з екіпажем) та загрожували їм смертю. Щоб врятувати людей, Ізраїль надіслав чотири літаки з сотнею спецпризначенців, якими командував підполковник Йонатан Нетаньягу. Під час операції "Ентеббе" звільнили 102 заручників, але Йонатан загинув.

Йонатан Нетаньягу - старший брат Беньяміна Нетаньягу Фото: З відкритих джерел

Політична кар'єра

Нетаньягу здобув освіту у США та повернувся до Ізраїлю. Поступово розвивалась політична кар'єра: перше обрання прем'єр-міністром (1996-1999), за кілька років — друге прем'єрство (2009-2021) та паралельні посади міністра оборони, фінансів, закордонних справ.

Беньямін Нетаньягу робить політичну кар'єру в Ізраїлі Фото: Netanyahu

Поки розвивалась політична кар'єра Нетаньягу, Ізраїль продовжував боротись з ворогами. Політик, перебуваючи на різних посадах в уряді, або ж працюючи в опозиції, займався багатьма питаннями, які виникали по ходу поточних воєн.

Ігаль Левін про Нетаньягу як бійця ЦАХАЛ та прем'єра Ізраїлю

Ігаль Левін у розмову з Фокусом підтвердив, що "Саєрет Маткаль", у якому служив Нетаньягу, — це один з найелітніших підрозділів ЦАХАЛ. У лавах цього підрозділу молодий боєць точно "не розкладав папірці", а натомість воював та ризикував життям. Тому навіть політичні противники визнають, що за його плечима є справжній бойовий досвід, зауважив військовий. З його слів, бекграунд ЦАХАЛ надає "дуже потужну політичну вагу і капітал довіри з боку громадян". Прикметно те, що військовий досвід згадували, коли нарікали на прорахунки в питаннях безпеки, про які заговорили після різанини, яку влаштували бойовики ХАМАС у 2023 році.

"І звідси, до речі, критика, коли критикують за якісь провали, то це завжди на тлі того, що, мовляв, дивіться, ти ж такий професіонал, як ти міг таке допустити! Тобто навіть критика військових провалів йде через воєнну призму", — пояснив співрозмовник Фокусу.

Війна в Газі та оцінки Нетаньягу

Війна в Газі почалась після подій 7 жовтня 2023 року, коли бойовики ХАМАС напали на південні райони Ізраїлю та убили близько 1 200 людей. Після цього уряд Ізраїлю, очолюваний Нетаньягу, та ЦАХАЛ прийняли рішення звільнити захоплених заручників та знищити терористів.

В Ізраїлі по-різному оцінюють мотиви та вчинки Нетаньяху: є критичні вислови, є підтримки. На сьогодні є два результати політики прем'єра. По-перше, він підтримав рішення ЦАХАЛ атакувати терористів у Газі. По-друге, не піддався на тиск світового співтовариства, яке хотіло капітуляції ізраїльтян. В підсумку — є угода про повернення заручників: 166 бранців повернулись додому живими, а 85 тіл повернули родинам, які зможуть з ними попрощатись.

День народження Нетаньягу 21 жовтня

21 жовтня 2025 року — дата, коли можна дізнатись більше про Нетаньягу, який дотичний до боротьби ізраїльтян з ворогами. Українці могли б використати цей день, щоб більше дізнатись про дії ізраїльського політика, який керує державою в умовах війни та кризи.