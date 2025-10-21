21 октября — день рождения Нетаньяху: как боец элитного спецназа стал лидером Израиля (фото)

21 октября 2025 года премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху исполнилось 76 лет. Как молодой спецназовец превратился в государственного деятеля, который уже 37 лет занимается политикой в условиях конфликтов с враждебными соседями?

21 октября 1949 года родился Биньямин "Биби" Нетаньяху — политик и государственный деятель, глава Израиля, государства, которое 77 лет живет фактически в условиях военного положения. Фокус решил рассказать о жизни Нетаньяху, который 10 октября согласился на перемирие с боевиками ХАМАС в обмен на заложников. Израильский военный обозреватель Игаль Левин добавил некоторые детали к истории политика.

Биньямин Нетаньяху — ЦАХАЛ, война и политика

Биньямин Нетаньяху появился на свет в семье профессора истории Бенциона Нетаньяху. Детство, юность, зрелые годы политика прошло на фоне около десятка войн и конфликтов, когда соседние государства и группировки пытались "сбросить израильтян в море".

Служба в ЦАХАЛ

О деталях службы в ЦАХАЛ лаконично рассказывается на личном портале политика. Указано, что с 1967 по 1973 год Биньямин Нетаньяху проходил службу в Армии обороны Израиля. Нетаньяху находился в составе элитного спецподразделения "Саерет Маткаль" и вместе с побратимами выполнял особые боевые задачи (1967-1972).

В сети можно найти информацию об участии в боевых действиях против врагов Израиля, в которых участвовал Нетаньяху в составе военных подразделений ЦАХАЛ.

Первый случай — участие в рейде в Бейрут, который состоялся 28 декабря 1968 года. Цель рейда — уничтожение нескольких самолетов в международном аэропорту Ливана, чтобы заставить ливанское правительство отказаться от поддержки палестинских террористов, которые перед этим устроили несколько нападений на самолеты с израильтянами.

Второй — спецоперация Inferno и бой у поселка Караме в Иордании (21 марта 1968 года). Армия обороны Израиля выступила против объединенных сил палестинцев, к которым присоединилась иорданская армия. Состоялось крупнейшее танковое сражение между израильтянами и арабами: 120 танков Израиля против 60 танков противника. Израиль достиг поставленной цели – уничтожил базы террористов.

Молодой Биньямин Нетаньяху после зачисления в Армию обороны Израиля

Об одной из миссий говорится в статье на портале The Times of Israel. Выяснилось, что 13 мая 1969 года во время спецоперации "Булмус-4" на Суэцком канале сержант Нетаньяху едва не погиб, потому что оказался в воде с тяжелым рюкзаком за спиной. Биньямина спасли побратимы, рассказали военные, участвовавшие в событиях.

Биньямин Нетаньяху в форме ЦАХАЛ с перевязанной рукой во время службы в элитном спецподразделении "Саерет Маткаль"

Еще одна миссия — операция Isotope по спасению заложников, захваченных палестинскими террористами группы "Черный сентябрь" в самолете Sabena Flight 571. Событие произошло 9 мая 1972 года: четверо нападавших сели на Boeing-707, летевший по маршруту Брюссель-Тель Авив. На борту — 94 пассажира и 7 членов экипажа. Спецподразделение "Сайрет Маткаль" в течение 90 секунд освободило заложников: произошла стрельба, во время которой случайная пуля спецназовца ранила Биньямина Нетаньяху. В том же году начальник Северного командования Израиля генерал Мордехай Гур отметил молодого бойца.

Биньямин Нетаньяху получает приветствие командира во время службы в ЦАХАЛ

В 1973 году Нетаньяху прервал обучение в Массачусетском технологическом университете (МТИ) и присоединился к ЦАХАЛ во время войны Судного дня. После этого — увольнение в резерв ЦАХАЛ в звании капитана.

Биньямин Нетаньяху во время службы в ЦАХАЛ

Йонатан Нетаньяху — брат, погибший в схватке с террористами

Йонатан Нетаньяху — старший брат Биньямина Нетаньяху, подполковник ЦАХАЛ, погибший во время исполнения воинского долга. 4 июля 1976 года Йонатан в составе спецподразделения "Сайерет Маткаль" участвовал в освобождении заложников в аэропорту города Энтеббе в Уганде.

Йонатан Нетаньяху - старший брат Беньямина Нетаньяху

27 июня 1976 года террористы "Народного фронта освобождения Палестины" захватили пассажирский самолет Airbus A300 авиакомпании Air France и заставили приземлиться в Уганде. После этого нападавшие отделили 105 израильтян (вместе с экипажем) и угрожали им смертью. Чтобы спасти людей, Израиль направил четыре самолета с сотней спецназовцев, которыми командовал подполковник Йонатан Нетаньяху. Во время операции "Энтеббе" освободили 102 заложника, но Йонатан погиб.

Политическая карьера

Нетаньяху получил образование в США и вернулся в Израиль. Постепенно развивалась политическая карьера: первое избрание премьер-министром (1996-1999), через несколько лет — второе премьерство (2009-2021) и параллельные должности министра обороны, финансов, иностранных дел.

Биньямин Нетаньяху делает политическую карьеру в Израиле

Пока развивалась политическая карьера Нетаньяху, Израиль продолжал бороться с врагами. Политик, находясь на различных должностях в правительстве, или же работая в оппозиции, занимался многими вопросами, возникающими во время текущих войн.

Игаль Левин о Нетаньяху как бойце ЦАХАЛ и премьере Израиля

Игаль Левин в разговоре с Фокусом подтвердил, что "Саерет Маткаль", в котором служил Нетаньяху, — это одно из самых элитных подразделений ЦАХАЛ. В рядах этого подразделения молодой боец ​​точно "не раскладывал бумажки", а воевал и рисковал жизнью. Поэтому даже политические противники признают, что за его плечами есть настоящий боевой опыт, заметил военный. По его словам, бэкграунд ЦАХАЛ предоставляет "очень мощный политический вес и капитал доверия со стороны граждан". Примечательно то, что военный опыт вспоминают, когда сетуют на просчеты в вопросах безопасности, о которых заговорили после резни, устроенную боевиками ХАМАС в 2023 году.

"И отсюда, кстати, критика, когда критикуют за какие-то провалы, то это всегда на фоне того, что, мол, смотрите, ты же такой профессионал, как ты мог такое допустить! То есть даже критика военных провалов идет через военную призму", — пояснил собеседник Фокуса.

Война в Газе и оценки Нетаньяху

Война в Газе началась после событий 7 октября 2023 года, когда боевики ХАМАС напали на южные районы Израиля и убили около 1 200 человек. После этого правительство Израиля, возглавляемое Нетаньяху, и ЦАХАЛ приняли решение освободить захваченных заложников и уничтожить террористов.

В Израиле по-разному оценивают мотивы и поступки Нетаньяху: есть критические высказывания, есть поддержка. На сегодня есть два результата политики премьера. Во-первых, он поддержал решение ЦАХАЛ атаковать террористов в Газе. Во-вторых, не поддался на давление мирового сообщества, которое хотело капитуляции израильтян. В итоге — есть соглашение о возвращении заложников: 166 пленников вернулись домой живыми, а 85 тел вернули семьям, которые смогут с ними попрощаться.

День рождения Нетаньяху 21 октября

21 октября 2025 года — дата, когда можно узнать больше о Нетаньяху, который причастен к борьбе израильтян с врагами. Украинцы могли бы использовать этот день, чтобы больше узнать о действиях израильского политика, который руководит государством в условиях войны и кризиса.