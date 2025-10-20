Чи закінчиться війна в Україні до кінця року: у ГУР дали відповідь (відео)

У лютому цього року очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов сподівався, що бойові дії можуть завершитися до кінця 2025 року, проте зараз розвідка дотримується дещо іншої думки.

За словами заступника начальника ГУР МО України Вадима Скібіцького, для цього були певні передумови, але розвідка оперує тими фактами, які є на сьогодні, і поки що говорити про закінчення війни передчасно. Про це він заявив у коментарі Новини.LIVE у кулуарах форуму "Енергія, яка тримає Україну".

"Російська Федерація чітко розробляє плани щодо окупації наших територій, і вони передбачають проведення активної військової зимової кампанії", — наголосив Скібіцький.

На уточнювальне запитання журналістки щодо можливих реальних переговорів про справжнє закінчення війни, заступник Буданова відповів:

"Будемо дивитися за результатом роботи наших політиків".

Раніше Скібіцький вказав на те, що Росія змінила тактику ударів по Україні, щоб зробити "санітарну зону".

"Ми очікували, що росіяни почнуть завдавати ударів по нашій енергетиці, по ТЕС, з початком заморозків, якраз напередодні зимового сезону. Але цього року є особливість. Росіяни почали з наших прикордонних районів: Сумська, Харківська, Чернігівська області", — пояснив він.

Також Скібіцький констатує, що кількість озброєння, яке виробляється в РФ, дає змогу її армії обстрілювати Україну практично цілодобово.

Нагадаємо, росіяни налагоджують серійне виробництво керованих авіабомб з універсальними модулями, які дають змогу завдавати удари на відстані до 200 км. Одна з таких атакувала 20 жовтня Полтавський район.