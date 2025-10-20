Закончится ли война в Украине до конца года: в ГУР дали ответ (видео)

В феврале этого года глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов надеялся, что боевые действия могут завершиться до конца 2025 года, однако сейчас разведка придерживается несколько иного мнения.

По словам заместителя начальника ГУР МО Украины Вадима Скибицкого, для этого были определенные предпосылки, но разведка оперирует теми фактами, которые имеются на сегодняшний день, и пока говорить об окончании войны преждевременно. Об этом он заявил в комментарии Новини.LIVE в кулуарах форума "Энергия, которая держит Украину".

"Российская Федерация четко разрабатывает планы относительно оккупации наших территорий, и они предусматривают проведение активной военной зимней кампании", – подчеркнул Скибицкий.

На уточняющий вопрос журналистки о возможных реальных переговорах о настоящем окончании войны, заместитель Буданова ответил:

Відео дня

"Будем смотреть по результату работы наших политиков".

Ранее Скибицкий указал на то, что Россия изменила тактику ударов по Украине, чтобы сделать "санитарную зону".

"Мы ожидали, что россияне начнут наносить удары по нашей энергетике, по ТЭС, с началом заморозков, как раз накануне зимнего сезона. Но в этом году есть особенность. Россияне начали с наших приграничных районов: Сумская, Харьковская, Черниговская области", – объяснил он.

Также Скибицкий констатирует, что количество вооружения, которое производится в РФ, позволяет ее армии обстреливать Украину практически круглосуточно.

Напомним, россияне налаживают серийное производство управляемых авиабомб с универсальными модулями, которые позволяют наносить удары на расстоянии до 200 км. Одна из таких атаковала 20 октября Полтавский район.