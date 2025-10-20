Россия создает "санитарную зону": в ГУР раскрыли особенность новой тактики атак по энергетике

В этом году ВС РФ существенно изменили тактику ударов по энергообъектам в Украине. Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий рассказал, что в первую очередь Россия будет пытаться создать своеобразный "буфер".

"Мы ожидали, что россияне начнут наносить удары по нашей энергетике, по ТЭС, с началом заморозков, как раз накануне зимнего сезона. Но в этом году есть особенность. Россияне начали с наших приграничных районов: Сумская, Харьковская, Черниговская области", — отметил заместитель руководителя ГУР во время форума "Энергия, которая держит Украину", как передали 20 октября в "РБК-Украина".

Он пояснил, что по состоянию на сегодня понятно: удары начались именно с создания "буферной зоны", о которой говорил президент РФ Владимир Путин.

"Что значит санитарная зона? Это значит всю инфраструктуру: это тепло, это электроэнергия", — подчеркнул Скибицкий.

Уничтожение критической инфраструктуры заставляет местных покидать родные земли. Именно это и происходит в Сумской и Черниговской областях, на которые нацелилась Россия. Однако от массированных обстрелов всей Украины, как это было три года назад, ВС РФ отошли.

"Они сделали выводы из предыдущих лет. Сегодня они пытаются не просто нарушить систему, а полностью уничтожить объекты инфраструктуры в отдельных регионах, достичь эффекта на 100%. Чтобы этот объект невозможно было бы восстановить", — описал тактику врага чиновник ГУР.

По его словам, появилось много подстанций на 110 кВ, по которым россияне не били в предыдущие годы. По данным разведки, РФ постоянно отслеживает их состояние, анализирует последствия ударов и проводит доразведку, чтобы уничтожить объекты окончательно.

"На сегодня количество вооружения, которое производит РФ — и я говорю не только о крылатых ракетах, а в частности о дронах типа "Шахед" — позволяет россиянам наносить постоянные массированные удары, и это делается круглосуточно", — подчеркнул Скибицкий.

Он рассказал, что раньше дроны атаковали только ночью, но сейчас попадания по подстанциям и другим объектам инфраструктуры начинаются еще утром.

"Мы тоже учимся, применяем новые тактики, и мы понимаем все меры, которые осуществляет РФ, в том числе на какие критические объекты она нацелена. Это помогает, в том числе, спланировать все необходимые меры по защите инфраструктуры, сосредоточение средств ПВО, чтобы не допустить полного уничтожения критической инфраструктуры", — заверил заместитель главы ГУР.

Напомним, глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус заявил, что защитить энергетику в Украине с помощью укрытий невозможно. Он пояснил, что такая защита эффективна в случае с атаками "Шахедов", но есть нюанс.

Заместитель главы Минэнерго Николай Колесник также сообщил, что Россия изменила тактику атак. По его словам, враг нацелился на объекты газопередачи, от которых напрямую зависит поставка тепла в города.