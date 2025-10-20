Підтримайте нас RU
Росія створює "санітарну зону": у ГУР розкрили особливість нової тактики атак по енергетиці

ЗС РФ обстрілюють енергетику відповідно до нового плану президента РФ Володимира Путіна
Раніше створення так званої "санітарної зони" анонсував президент РФ Володимир Путін | Фото: Кремль. Новости

Цього року ЗС РФ суттєво змінили тактику ударів по енергооб'єктах в Україні. Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скибицький розповів, що першочергово Росія намагатиметься створити своєрідний "буфер".

"Ми очікували, що росіяни почнуть завдавати ударів по нашій енергетиці, по ТЕС, з початком заморозків, якраз напередодні зимового сезону. Але в цьому році є особливість. Росіяни почали з наших прикордонних районів: Сумська, Харківська, Чернігівська області", — зазначив заступник керівника ГУР під час форуму "Енергія, що тримає Україну", як передали 20 жовтня у "РБК-Україна".

Він пояснив, що станом на сьогодні зрозуміло: удари почалися саме зі створення "буферної зони", про яку говорив президент РФ Володимир Путін.

"Що значить санітарна зона? Це значить всю інфраструктуру: це тепло, це електроенергія", — підкреслив Скибицький.

Знищення критичної інфраструктури змушує місцевих залишати рідні землі. Саме це й відбувається у Сумській та Чернігівській областях, на які націлилася Росія. Однак від масованих обстрілів всієї України, як це було три роки тому, ЗС РФ відійшли.

"Вони зробили висновки з попередніх років. Сьогодні вони намагаються не просто порушити систему, а повністю знищити об'єкти інфраструктури у окремих регіонах, досягти ефекту на 100%. Щоб цей об'єкт неможливо було б відновити", — описав тактику ворога посадовець ГУР.

З його слів, з'явилось багато підстанцій на 110 кВ, по яких росіяни не били у попередні роки. За даними розвідки, РФ постійно відстежує їхній стан, аналізує наслідки ударів та проводить дорозвідку, щоб знищити об'єкти остаточно.

"На сьогодні кількість озброєння, яке виготовляє РФ — і я говорю не лише про крилаті ракети, а зокрема про дрони типу "Шахед" — дозволяє росіянам наносити постійні масовані удари, і це робиться цілодобово", — наголосив Скибицький.

Він розповів, що раніше дрони атакували лише вночі, але нині влучання по підстанціях і інших об'єктах інфраструктури починаються ще зранку.

"Ми теж навчаємось, застосовуємо нові тактики, і ми розуміємо всі заходи, які здійснює РФ, у тому числі на які критичні об'єкти вона націлена. Це допомагає, у тому числі, спланувати усі необхідні заходи по захисту інфраструктури, зосередження засобів ППО, щоб не допустити повного знищення критичної інфраструктури", — запевнив заступник голови ГУР.

Нагадаємо, голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус заявив, що захистити енергетику в Україні за допомогою укриттів неможливо. Він пояснив, що такий захист ефективний у випадку з атаками "Шахедів", але є нюанс.

Заступник голови Міненерго Микола Колесник також повідомив, що Росія змінила тактику атак. З його слів, ворог націлився на об'єкти газопередачі, від яких напряму залежить постачання тепла у міста.