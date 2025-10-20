Росія створює "санітарну зону": у ГУР розкрили особливість нової тактики атак по енергетиці

Цього року ЗС РФ суттєво змінили тактику ударів по енергооб'єктах в Україні. Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скибицький розповів, що першочергово Росія намагатиметься створити своєрідний "буфер".

"Ми очікували, що росіяни почнуть завдавати ударів по нашій енергетиці, по ТЕС, з початком заморозків, якраз напередодні зимового сезону. Але в цьому році є особливість. Росіяни почали з наших прикордонних районів: Сумська, Харківська, Чернігівська області", — зазначив заступник керівника ГУР під час форуму "Енергія, що тримає Україну", як передали 20 жовтня у "РБК-Україна".

Він пояснив, що станом на сьогодні зрозуміло: удари почалися саме зі створення "буферної зони", про яку говорив президент РФ Володимир Путін.

"Що значить санітарна зона? Це значить всю інфраструктуру: це тепло, це електроенергія", — підкреслив Скибицький.

Відео дня

Знищення критичної інфраструктури змушує місцевих залишати рідні землі. Саме це й відбувається у Сумській та Чернігівській областях, на які націлилася Росія. Однак від масованих обстрілів всієї України, як це було три роки тому, ЗС РФ відійшли.

"Вони зробили висновки з попередніх років. Сьогодні вони намагаються не просто порушити систему, а повністю знищити об'єкти інфраструктури у окремих регіонах, досягти ефекту на 100%. Щоб цей об'єкт неможливо було б відновити", — описав тактику ворога посадовець ГУР.

З його слів, з'явилось багато підстанцій на 110 кВ, по яких росіяни не били у попередні роки. За даними розвідки, РФ постійно відстежує їхній стан, аналізує наслідки ударів та проводить дорозвідку, щоб знищити об'єкти остаточно.

"На сьогодні кількість озброєння, яке виготовляє РФ — і я говорю не лише про крилаті ракети, а зокрема про дрони типу "Шахед" — дозволяє росіянам наносити постійні масовані удари, і це робиться цілодобово", — наголосив Скибицький.

Він розповів, що раніше дрони атакували лише вночі, але нині влучання по підстанціях і інших об'єктах інфраструктури починаються ще зранку.

"Ми теж навчаємось, застосовуємо нові тактики, і ми розуміємо всі заходи, які здійснює РФ, у тому числі на які критичні об'єкти вона націлена. Це допомагає, у тому числі, спланувати усі необхідні заходи по захисту інфраструктури, зосередження засобів ППО, щоб не допустити повного знищення критичної інфраструктури", — запевнив заступник голови ГУР.

Нагадаємо, голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус заявив, що захистити енергетику в Україні за допомогою укриттів неможливо. Він пояснив, що такий захист ефективний у випадку з атаками "Шахедів", але є нюанс.

Заступник голови Міненерго Микола Колесник також повідомив, що Росія змінила тактику атак. З його слів, ворог націлився на об'єкти газопередачі, від яких напряму залежить постачання тепла у міста.