ЗСУ отримають вертольоти Bell AH-1Z і UH-1Y: чому вони кращі за Мі-24 і Мі-8

Україна та американська компанія Bell підписали угоду про наміри щодо закупівлі ударних вертольотів AH-1Z Viper і транспортних UH-1Y Venom для Збройних сил України. Документ відкриває шлях до закупівлі машин через програму Foreign Military Sale (FMS).

Американська аерокосмічна компанія Bell Textron готова постачати українським військам свої вертольоти — сторони підписали Меморандум про перспективи промислового співробітництва з Україною. Про це йдеться у пресрелізі американської компанії від 20 жовтня.

"Ми з гордістю оголошуємо про цю угоду і про можливе постачання цих неймовірних гелікоптерів в Україну. Ця ініціатива розроблялася вже деякий час, і ми з нетерпінням чекаємо її завершення", — заявив віцепрезидент Bell Джеффрі Шльоссер.

Коментуючи новину, оглядачі Defense Express зазначили, що під час закупівлі американського озброєння за лінією FMS контракт укладається не безпосередньо з виробником, а між урядами. Тобто Україна укладає угоду зі США, а вже Вашингтон формує замовлення у Bell.

Коротко про вертольоти Bell

AH-1Z Viper і UH-1Y Venom — це сучасні версії легендарних американських гелікоптерів AH-1 Cobra і UH-1 Iroquois, глибоко модернізовані з урахуванням вимог XXI століття. Останній особливо відомий як символ війни у В'єтнамі.

Ударний вертоліт Bell AH-1 Viper Корпусу морської піхоти США Фото: Відкриті джерела

Машини мають 85% спільних деталей, включно з хвостовою частиною, двигунами, системою ротора, трансмісією, архітектурою авіоніки, програмним забезпеченням, органами управління та дисплеями. Експерти вважають, що такий підхід робить їх оптимальною заміною радянської пари Мі-24 і Мі-8, які все ще перебувають в експлуатації ЗСУ.

На сьогодні обидва вертольоти активно використовуються Корпусом морської піхоти США, а також експортуються союзникам. Наприклад, 2019 року Чехія замовила 12 вертольотів Bell — чотири ударних AH-1Z Viper і вісім транспортних UH-1Y Venom — за 622 млн доларів. Словаччина також планувала придбати 12 AH-1Z Viper, отримавши право на знижку після передачі озброєнь Україні. Початкова ціна близько 1 млрд доларів була знижена до 600 млн, проте наприкінці 2024 року Братислава відмовилася від угоди, віддавши перевагу вертольотам UH-60 Black Hawk від Lockheed Martin.

Нагадаємо, фахівець з аеророзвідки Юрій Касьянов вважає, що Україні бракує необхідного обладнання для боротьби з російськими дронами. За його словами, Силам оборони потрібно більше гелікоптерів, оскільки вони здатні знешкоджувати "Шахеди" на різних висотах і практично за будь-яких погодних умов.