ВСУ получат вертолеты Bell AH-1Z и UH-1Y: почему они лучше Ми-24 и Ми-8

Украина и американская компания Bell подписали соглашение о намерениях по закупке ударных вертолетов AH-1Z Viper и транспортных UH-1Y Venom для Вооруженных сил Украины. Документ открывает путь к закупке машин через программу Foreign Military Sale (FMS).

Американская аэрокосмическая компания Bell Textron готова поставлять украинским войскам свои вертолеты — стороны подписали Меморандум о перспективах промышленного сотрудничества с Украиной. Об этом говорится в пресс-релизе американской компании от 20 октября.

"Мы с гордостью объявляем об этом соглашении и о возможной поставке этих невероятных вертолетов в Украину. Эта инициатива разрабатывалась уже некоторое время, и мы с нетерпением ждем ее завершения", — заявил вице-президент Bell Джеффри Шлессер.

Комментируя новость обозреватели Defense Express отметили, что при закупке американского вооружения по линии FMS контракт заключается не напрямую с производителем, а между правительствами. То есть Украина заключает соглашение с США, а уже Вашингтон формирует заказ у Bell.

Кратко о вертолетах Bell

AH-1Z Viper и UH-1Y Venom — это современные версии легендарных американских вертолетов AH-1 Cobra и UH-1 Iroquois, глубоко модернизированные с учетом требований XXI века. Последний особенно известен как символ войны во Вьетнаме.

Ударный вертолет Bell AH-1 Viper Корпуса морской пехоты США Фото: Открытые источники

Машины имеют 85% общих деталей, включая хвостовую часть, двигатели, систему ротора, трансмиссию, архитектуру авионики, программное обеспечение, органы управления и дисплеи. Эксперты считают, что такой подход делает их оптимальной заменой советской пары Ми-24 и Ми-8, все еще находящихся в эксплуатации ВСУ.

На сегодняшний день оба вертолета активно используются Корпусом морской пехоты США, а также экспортируются союзникам. К примеру, в 2019 году Чехия заказала 12 вертолетов Bell — четыре ударных AH-1Z Viper и восемь транспортных UH-1Y Venom — за 622 млн долларов. Словакия также планировала приобрести 12 AH-1Z Viper, получив право на скидку после передачи вооружений Украине. Первоначальная цена около 1 млрд долларов была снижена до 600 млн, однако в конце 2024 года Братислава отказалась от сделки, отдав предпочтение вертолетам UH-60 Black Hawk от Lockheed Martin.

Напомним, специалист по аэроразведке Юрий Касьянов считает, что Украине не хватает необходимого оборудования для борьбы с российскими дронами. По его словам, Силам обороны нужно больше вертолетов, поскольку они способны обезвреживать "Шахеды" на разных высотах и практически при любых погодных условиях.