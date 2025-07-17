"Меньше пиара на дронах-перехватчиках": для борьбы с "Шахедами" надо вертолеты, — эксперт

Военнослужащий ВСУ и специалист по аэроразведке Юрий Касьянов рассказал, что за одну ночь с вертолетов сбивают десятки дронов, но об этом "мало говорят". Однако, по его словам, в Украине не хватает необходимого оборудования и вредят себе же из-за "глухой практики глушения".

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"Об этом мало говорят, но за одну ночь вертолетчики уничтожают десятки целей, причем не над городами, на которые падают "обломки", а в основном над безлюдными местами", — сообщил эксперт в Facebook 17 июля.

Он подчеркнул, что вертолеты способны обезвреживать "Шахеды" на разных высотах и практически при любых погодных условиях. При этом высокая скорость и маневренность дает им преимущество в воздухе, когда речь идет о малоподвижных и более тихоходных БПЛА с поршневыми двигателями.

Однако, по словам Касьянова, Украине нужно больше вертолетов и подготовленных экипажей. При этом вертолеты должны быть оборудованы качественной ночной оптикой, а камеры FLIR стоят от 200 тысяч долларов. Сегодня же украинские силы имеют единицы таких.

"Обязательно надо прекратить глухую практику глушения сигналов спутниковой навигации по всей стране, когда летят "Шахеды"! Сегодня ударные дальнобойные дроны летают в основном по инерционной системе навигации, без GPS, и наши, и вражеские, и тотальное глушение сигналов спутниковой навигации вредит нам самим", — заявил военнослужащий.

Он отметил, что главное — Украине необходима надежная и единая система управления всей системой ПВО, чтобы не происходило ложного "дружественного огня" по вертолетам.

"Самое главное — должно быть меньше пиара. Особенно на дронах-перехватчиках. Очевидно, что на них можно заработать кучу денег, а на оборудовании вертолетов ночной оптикой — вряд ли. Но мы же не о деньгах должны думать, а о чистом небе над головой", — добавил Касьянов.

Напомним, в Украине начали сбивать дроны типов Shahed-136 и "Гербера" с помощью нового комплекса ODIN Antishaheed. Его использует ударная группа ODIN Night Crew, разработчики рассказали об особенностях этого перехватчика.

В Defense Express 16 июля сообщили, что в Украине сбили "Шахед" с серийным номером Ы30000, и показали обломок "юбилейного" дрона-камикадзе. Аналитики рассказали, что за первое полугодие 2023 года в РФ выпустили около 2,5 тысячи "Шахедов" этой серии, а за 7 месяцев 2025 года — уже 18 тысяч.