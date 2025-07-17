"Менше піару на дронах-перехоплювачах": для боротьби з "Шахедами" треба вертольоти, — експерт

Військовослужбовець ЗСУ та фахівець з аеророзвідки Юрій Касьянов розповів, що за одну ніч з вертольотів збивають десятки дронів, але про це "мало говорять". Однак, з його слів, в Україні бракує необхідного обладнання й шкодять собі ж через "дурну практику глушіння".

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"Про це мало говорять, але за одну ніч вертолітники знищують десятки цілей, причому не над містами, на які падають "уламки", а здебільшого над безлюдними місцями", — повідомив експерт у Facebook 17 липня.

Він наголосив, що вертольоти здатні знешкоджувати "Шахеди" на різних висотах і практично за будь-яких погодних умов. При цьому висока швидкість й маневровість дає їм перевагу у повітрі, коли йдеться про малорухливі та більш тихохідні БПЛА з поршневими двигунами.

Однак, зі слів Касьянова, Україні потрібно більше вертольотів та підготовлених екіпажів. При цьому гелікоптери мають бути обладнані якісною нічною оптикою, а камери FLIR коштують від 200 тисяч доларів. Сьогодні ж українські сили мають одиниці таких.

"Обов'язково треба припинити дурну практику глушіння сигналів супутникової навігації по всій країні, коли летять "Шахеди"! Сьогодні ударні далекобійні дрони літають здебільшого за інерційною системою навігації, без GPS, і наші, і ворожі, і тотальне глушіння сигналів супутникової навігації шкодить нам самим", — заявив військовослужбовець.

Він зауважив, що головне — Україні необхідна надійна та єдина система управління всією системою ППО, щоб не ставалося хибного "дружнього вогню" по вертольотах.

"Найголовніше — має бути менше піару. Особливо на дронах-перехоплювачах. Очевидно, що на них можна заробити купу грошей, а на обладнанні вертольотів нічною оптикою — навряд чи. Але ми ж не про гроші повинні думати, а про чисте небо над головою", — додав Касьянов.

Нагадаємо, в Україні почали збивати дрони типів Shahed-136 і "Гербера" за допомогою нового комплексу ODIN Antishaheed. Його використовує ударна група ODIN Night Crew, розробники розповіли про особливості цього перехоплювача.

У Defense Express 16 липня повідомили, що в Україні збили "Шахед" з серійним номером Ы30000, й показали уламок "ювілейного" дрона-камікадзе. Аналітики розповіли, що за перше півріччя 2023 року у РФ випустили приблизно 2,5 тисячі "Шахедів" цієї серії, а за 7 місяців 2025 року — вже 18 тисяч.