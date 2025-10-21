У РФ скаржаться на "баггі"-мішені для FPV: як фонд Соловйова відмив $1,2 млн (фото)

У російському інфопросторі розгорівся скандал. Z-блогер Поздняков звинуватив кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова і його персональний фонд "СВР-фонд" у нецільовому використанні пожертвувань, зібраних нібито на допомогу військам.

У мережі російський блогер опублікував пост із фотографіями "військових баггі", на яких із довірливих громадян РФ нібито зібрали 100 млн рублів (близько $1,2 млн). Однак більша частина грошей залишилася на рахунках фонду, а іншу частину було витрачено на те, що Поздняков назвав "непотрібним мотлохом".

Скандал у РФ — скріншот поста про баггі "СВР-фонду" Фото: Соцсети

"Це просто метал, дерево і мотоблок. У підсумку цю ганьбу ми навіть на лбс не стали відправляти. Вони зараз просто тухнуть і іржавіють без діла в тилу. Ця ***ня загрузне в першій же калюжі. І швидкість у неї дуже маленька, всі fpv твої будуть", — написав він у коментарях до фотографій техніки, що гниє просто неба.

Зазначимо, що "СВР Фонд" дійсно відкрив збір на 100 млн рублів на "транспорт, який допомагає бійцям на передовій". У пості від 1 серпня йдеться про те, що техніка нібито проходить апробацію. Хоча якщо вірити фотографіям Позднякова, то частина техніки нині простоює недалеко від будівель, характерних для сільської місцевості.

Військові баггі для ЗС РФ стоять просто неба

На публікацію звернув увагу колишній радник МВС Антон Геращенко. На своїй сторінці в Telegram він написав, що популярний російський телеведучий допомагає ЗСУ бити окупантів, "постачаючи на фронт кустарні баггі-мішені для дронів". Сама техніка абсолютно непридатна для фронту, зате Соловйов на цьому відмив мільйони, підкреслив український політик.

Оглядачі Defence Blog з цього приводу зазначили, що скандал із кремлівським пропагандистом демонструє те, що критики називають "показушним патріотизмом", коли проєкти на мільйони доларів не приносять насправді жодної користі російським військам. Однак на момент публікації сам Соловйов у публічному просторі не відповів на звинувачення.

Нагадаємо, у березні пропагандист Володимир Соловйов потрапив у делікатну ситуацію, розкритикувавши чеченських бойовиків з "Ахмата". Його висловлювання завершилися для нього публічним приниженням і необхідністю приносити багаторазові вибачення перед кадировцями, причому за те, що їх двічі похвалив.