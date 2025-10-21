Поддержите нас UA
В РФ жалуются на "багги"-мишени для FPV: как фонд Соловьева отмыл $1,2 млн (фото)

Багги Владимира Соловьева
Багги для военнослужащих ВС РФ, закупленные фондом Владимира Соловьева

В российском инфопространстве разгорелся скандал. Z-блогер Поздняков обвинил кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева и его персональный фонд “СВР-фонд” в нецелевом использовании пожертвований, собранных якобы на помощь войскам. 

В сети российский блогер опубликовал пост с фотографиями "военных багги", на которых с доверчивых граждан РФ якобы собрали 100 млн рублей (около $1,2 млн). Однако большая часть денег осталась на счетах фонда, а остальная часть была потрачена на то, что Поздняков назвал "бесполезным хламом".

Поздняков пост в соцсетях
Скандал в РФ - скриншот поста о багги "СВР-фонда"
Фото: Соцсети

"Это просто металл, дерево и мотоблок. В итоге этот позор мы даже на лбс не стали отправлять. Они сейчас просто тухнут и ржавеют без дела в тылу. Эта ***ня завязнет в первой же луже. И скорость у нее очень маленькая, все fpv твои будут", — написал он в комментариях к фотографиями гниющей под открытым небом техники.

Отметим, что "СВР Фонд" действительно открыл сбор на 100 млн рублей на "транспорт, который помогает бойцам на передовой". В посте от 1 августа говорится, что техника якобы проходят апробацию. Хотя если верить фотографиям Позднякова, то часть техники в настоящее время простаивает недалеко строений, характерных для сельской местности.

багги для ВС РФ
Военные багги для ВС РФ стоят под открытым небом

На публикацию обратил внимание бывший советник МВД Антон Геращенко. На своей странице в Telegram он написал, что популярнейший российский телеведущий помогает ВСУ бить оккупантов, "поставляя на фронт кустарные багги-мишени для дронов". Сама техника совершенно непригодна для фронта, зато Соловьев на этом отмыл миллионы, подчеркнул украинский политик.

Обозреватели Defence Blog по этому поводу отметили, что скандал с кремлевским пропагандистом демонстрирует то, что критики называет "показушным патриотизмом", когда проекты на миллионы долларов не приносят на самом деле никакой пользы российским войскам. Однако на момент публикации сам Соловьев в публичном пространстве не ответил на обвинения.

Напомним, в марте пропагандист Владимир Соловьев попал в щекотливую ситуацию, раскритиковав чеченских боевиков из “Ахмата”. Его высказывания завершились для него публичным унижением и необходимостью приносить многократные извинения перед кадыровцами, причем за то, что их дважды похвалил. 