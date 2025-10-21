В РФ жалуются на "багги"-мишени для FPV: как фонд Соловьева отмыл $1,2 млн (фото)

В российском инфопространстве разгорелся скандал. Z-блогер Поздняков обвинил кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева и его персональный фонд “СВР-фонд” в нецелевом использовании пожертвований, собранных якобы на помощь войскам.

В сети российский блогер опубликовал пост с фотографиями "военных багги", на которых с доверчивых граждан РФ якобы собрали 100 млн рублей (около $1,2 млн). Однако большая часть денег осталась на счетах фонда, а остальная часть была потрачена на то, что Поздняков назвал "бесполезным хламом".

Скандал в РФ - скриншот поста о багги "СВР-фонда" Фото: Соцсети

"Это просто металл, дерево и мотоблок. В итоге этот позор мы даже на лбс не стали отправлять. Они сейчас просто тухнут и ржавеют без дела в тылу. Эта ***ня завязнет в первой же луже. И скорость у нее очень маленькая, все fpv твои будут", — написал он в комментариях к фотографиями гниющей под открытым небом техники.

Отметим, что "СВР Фонд" действительно открыл сбор на 100 млн рублей на "транспорт, который помогает бойцам на передовой". В посте от 1 августа говорится, что техника якобы проходят апробацию. Хотя если верить фотографиям Позднякова, то часть техники в настоящее время простаивает недалеко строений, характерных для сельской местности.

Военные багги для ВС РФ стоят под открытым небом

На публикацию обратил внимание бывший советник МВД Антон Геращенко. На своей странице в Telegram он написал, что популярнейший российский телеведущий помогает ВСУ бить оккупантов, "поставляя на фронт кустарные багги-мишени для дронов". Сама техника совершенно непригодна для фронта, зато Соловьев на этом отмыл миллионы, подчеркнул украинский политик.

Обозреватели Defence Blog по этому поводу отметили, что скандал с кремлевским пропагандистом демонстрирует то, что критики называет "показушным патриотизмом", когда проекты на миллионы долларов не приносят на самом деле никакой пользы российским войскам. Однако на момент публикации сам Соловьев в публичном пространстве не ответил на обвинения.

Напомним, в марте пропагандист Владимир Соловьев попал в щекотливую ситуацию, раскритиковав чеченских боевиков из “Ахмата”. Его высказывания завершились для него публичным унижением и необходимостью приносить многократные извинения перед кадыровцами, причем за то, что их дважды похвалил.