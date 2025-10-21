На фронті ліквідували сина екскандидата в президенти Білорусі: повоював лише два місяці

В Україні загинув 25-річний Іван Усс, син екскандидата в президенти Дмитра Усса, який балотувався на найвищу державну посаду далекого 2010 року.

Молодий чоловік підписав контракт із російською армією і вирушив воювати проти українців 17 січня, але вже через два місяці зник безвісти. У жовтні його впізнали в одному з тіл, переданих Україною російській стороні. Першим про смерть Усса повідомило видання "Наша нива", а сьогодні його смерть підтвердило і командування Об'єднаних сил ЗСУ.

За інформацією білоруського ресурсу, Іван Усс у середині 2010-х був адміністратором проросійської групи "Антимайдан Мінськ" у соціальній мережі "ВКонтакте", а 2020 року навіть був ув'язнений на 15 діб за участь у протестах проти Олександра Лукашенка 16 серпня.

Незгода з політикою багаторічного президента Білорусі не завадила йому у 2025 відправитися воювати в Україну.

Іван Усс повоював лише два місяці. Точна дата його загибелі не відома. Фото: Скриншот

Його батько Дмитро Усс, який не тільки програв вибори, а й потрапив до колонії. Під час передвиборчої кампанії 2010 року він вирішив допомогти зібрати підписи Миколі Статкевичу, але заразом збирав підписи і за себе.

Попри те, що їхня кількість була явно мізерною, у ту кампанію Олександр Лукашенко вирішив зареєструвати кандидатами всіх охочих. Таким чином прізвище Усса опинилося у виборчому бюлетені. При цьому кандидат навіть не міг вести повноцінну агітаційну кампанію, оскільки через наслідки інсульту він ледве розмовляв.

На виборах за нього проголосували 25 тисяч осіб (менше ніж 0,4%).

Дмитро Усс боровся за крісло президента Білорусі у 2010 році

Після виборів Лукашенко взявся за своїх суперників, і Усса-старшого на деякий час заарештували, але потім відпустили. Зрештою його все ж таки засудили до п'яти з половиною років ув'язнення у Шкловській колонії, звідки він через п'ять місяців за помилуванням.

Дмитро Усс — бізнесмен, власник картографічного бізнесу. Там, до речі, працював і його син.

