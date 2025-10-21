На фронте ликвидировали сына экс-кандидата в президенты Беларуси: повоевал всего два месяца

В Украине погиб 25-летний Иван Усс, сын экс-кандидата в президенты Дмитрия Усса, который баллотировался на высший государственный пост в далеком 2010 году.

Молодой человек подписал контракт с российской армией и отправился воевать против украинцев 17 января, но уже через два месяца пропал без вести. В октябре его опознали в одном из тел, переданных Украиной российской стороне. Первым о смерти Усса сообщило издание "Наша нива", а сегодня его смерть подтвердило и командование Объединенных сил ВСУ.

По информации белорусского ресурса, Иван Усс в середине 2010‑х был администратором пророссийской группы "Антимайдан Минск" в социальной сети "ВКонтакте", а в 2020 году даже был заключен на 15 суток за участие в протестах против Александра Лукашенко 16 августа.

Несогласие с политикой многолетнего президента Беларуси не помешало ему в 2025 отправиться воевать в Украину.

Иван Усс повоевал всего два месяца. Точная дата его гибели не известна. Фото: Скриншот

Его отец Дмитрий Усс , который не только проиграл выборы, но и попал в колонию. Во время предвыборной кампании 2010 он решил помочь собрать подписи Николаю Статкевичу, но заодно собирал подписи и за себя.

Несмотря на то, что их количество было явно мизерным, в ту кампанию Александр Лукашенко решил зарегистрировать кандидатами всех желающих. Таким образом фамилия Усса оказалась в избирательном бюллетене. При этом кандидат даже не мог вести полноценную агитационную кампанию, поскольку из-за последствий инсульта он еле разговаривал.

На выборах за него проголосовали 25 тысяч человек (меньше 0,4%).

Дмитрий Усс боролся за кресло президента Беларуси в 2010 году

После выборов Лукашенко взялся за своих соперников, и Усса-старшего на некоторое время арестовали, но потом отпустили. В конце концов его все же приговорили к пяти с половиной годам заключения в Шкловской колонии, откуда он через пять месяцев по помилованию.

Дмитрий Усс — бизнесмен, владелец картографического бизнеса. Там, кстати, работал и его сын.

