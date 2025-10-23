Росія повернула Україні 1000 тіл: заявлені, як загиблі бійці ЗСУ (фото)

23 жовтня російська сторона повернула в Україну 1000 тіл загиблих громадян, запевняючи, що це — українські військовослужбовці.

Найближчим часом слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС проведуть усі необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл, повідомляє Координаційний штаб із поводження з військовополоненими.

Репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу, Об'єднаного центру при СБ України, ЗСУ, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та Секретаріату Уповноваженого з обставин зниклих, безпеки і оборони України та інших організацій.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Востаннє РФ повертала тіла загиблих в Україну в липні, теж 1000 осіб. Тоді репатріаційні заходи відбулися завдяки домовленостям у Стамбулі. Україна отримала тіла бійців ЗСУ, а російська сторона — 19 тіл власних солдатів.

У червні відбувся ще один обмін тілами: в Україну повернули 1200 загиблих. Тоді в МВС заявили, що на повну ідентифікацію цих тіл піде 14 місяців

