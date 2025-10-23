Россия вернула Украине 1000 тел: заявлены, как погибшие бойцы ВСУ (фото)

23 октября российская сторона вернула в Украину 1000 тел погибших граждан, заверяя, что это – украинские военнослужащие.

В ближайшее время следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД проведут все необходимые экспертизы и идентификацию репатриированных тел, сообщает Координационный штаб по обращению с военнопленными.

Репатриационные мероприятия удалось провести по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба, Объединенного центра при СБ Украины, ВСУ, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и Секретариата Уполномоченного по обстоятельствам исчезнувших, безопасности и обороны Украины и других организаций.

Фото: Координационный штаб по обращению с военнопленными

В последний раз РФ возвращала тела погибших в Украину в июле, тоже 1000 человек. Тогда репатриационные мероприятия состоялись благодаря договоренностям в Стамбуле. Украина получила тела бойцов ВСУ, а российская сторона — 19 тел собственных солдат.

В июне состоялся еще один обмен телами: в Украину вернули 1200 погибших. Тогда в МВД заявили, что на полную идентификацию этих тел уйдет 14 месяцев

