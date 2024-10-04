"Племянник" из Ростова и $4000 похоронному бюро: на что идут семьи украинских пленных, чтобы вернуть тела

Родственники военнопленных пускаются во все тяжкие, чтобы перевести из России и похоронить на родине павших в боях. Спустя несколько лет после захвата в Мариуполе семья украинского защитника смогла похоронить изувеченное тело Александра Ищенко.

Related video

В день, когда тело Александра Ищенко наконец-то оказалось в Украине, полиция предупредила родственников военного, что в закрытый гроб лучше не смотреть. Понадобилось несколько дней, чтобы перевезти останки из российской тюрьмы, где умер военнопленный. Об этом пишет The Washington Post.

Российские медики после вскрытия зашить тело не потрудились, и оно разлагалось, а украинский врач сделал вывод, что перед смертью ребра сломали тупым предметом.

Вдове Ищенко, 54-летней Елене, пришлось ждать почти 2,5 года возвращения мужа домой.

"Он был полностью разорван на части. Казалось, россияне сделали все, чтобы мы не узнали его и не узнали настоящую причину", — рассказала Елена.

Александр умер в плену в июле, и теперь этот показательный случай беспокоит многие семьи украинских военнопленных, которые сейчас в российских тюрьмах. У них практически нет с ними связи. По данным украинских властей, более 60 украинских военных умерли в плену, и больше 2000 подверглись пыткам.

Давление со стороны родственников пленных на президента Владимира Зеленского настолько велико, что одним из оправданий рискованного вторжения Украины в Курскую область было пополнение "обменного фонда".

Кейс Ищенко также дает представление о тех крайних мерах, на которые семьям приходится идти и привлекать третьи стороны, когда правительство не может ничем помочь.

Родственники погибшего военного рассказали, что им пришлось обратиться за помощью в другие организации, чтобы вернуть тело после невразумительных ответов из официального координационного центра по делам военнопленных. Его представители не ответили на просьбу журналистов о комментарии.

История Ищенко

Александр Ищенко присоединился к территориальной обороны в феврале 2022 года, в дальнейшем он уже был в составе бригады "Азов", защищавшей Мариуполь. В суматохе захвата города Ищенко, вероятно, и не знал, что он считается частью этого подразделения, объяснили его близкие.

Официальные причины гибели

Бригада предоставила журналистам выводы российской и украинской сторон о вскрытии. В российских бумагах говорилось, что причину смерти установить невозможно "из-за гнилостных изменений в органах и тканях трупа". Украинские же специалисты сообщили об "ушибах, множественных переломах ребер, закрытой тупой травме груди, повреждениях в результате контакта с тупым предметом". Родственники говорят, что все еще ждут официального заключения.

Ни Украина, ни РФ официально не раскрывают текущего количества военнопленных. Более 3000 украинских бойцов вернулись домой начиная с 2022 года. Только в сентябре их было 100 человек.

"Мы рады за ребят, которые перенесли два года страданий, но очень больно, что у нас нет этой возможности, и наш отец не дожил до встречи с нами", — сказала дочь Ищенко, 33-летняя Кристина, добавив, что это горе будет длиться всю жизнь.

"Жалею, что пошел"

Ищенко не собирался участвовать в войне. Он был моряком торгового флота, а в молодости служил в советской армии. Море он бы предпочел любым боестолкновениям. Хотел видеть, как его внуки растут и гуляют на том же мариупольском берегу, где он когда-то познакомился с будущей женой.

Но когда в феврале 2022-го началось полномасштабное вторжение и осада города, ему пришлось снова взять в руки оружие. Даже несмотря на то, что жена Елена на коленях просила его не идти.

В последний раз они виделись в марте того же года. Он ненадолго ушел с завода "Азовсталь", чтобы прийти в подвал, где она пряталась.

"Он сказал, что не может оставить своих ребят, потому что был для проводником", — объяснила Елена.

В дальнейшем он попал в плен, и известия о нем поступили только в августе 2022-го. Он позвонил домой из российской тюрьмы в Донецкой области.

"Мы сказали, что его любим, а он в ответ: "Жалею, что пошел служить", — рассказала Елена. По больному голосу мужа она поняла, что у него большие проблемы.

Пленные облизывали тарелки с рыбными консервами

В дальнейшем через платный российский сайт Zona Telekom семье удалось связаться с Александром. Близкие выяснили, что большинство дней в заключении его избивали, а в душ пустили только два раза за 13 месяцев. Семья пересылала в Ростов продукты, рыбные консервы, они, по словам Александра, были настолько ценными в плену, что украинцы слизывали пластиковые миски, в которых их приносили.

Еще июне этого года на горизонте маячила возможность освобождения. Высокопоставленные украинские чиновники провели мирный саммит в Швейцарии, планы возвращения военнопленных лежали на столе. Елена присоединилась к группе других родственников и на автобусе проехала через Европу, чтобы встретиться с участниками саммита и напомнить общественности о своем муже в российском плену.

Но уже в следующем месяце был звонок от российского адвоката, сообщившего семье, что их отец больше нет.

Елена обратилась в координационный центр в Киеве. Там ответили, что не уведомлены о смерти украинского бойца. Но если это правда, понадобится подождать официального подтверждения.

"Племянник" из Ростова

Из-за бюрократических проволочек Елена теряла самообладание, ведь последним желаем ее мужа было вернуться домой.

"Мы боялись, что его похоронят в России, и что мы его никогда не найдем", — сказала она.

Украинская семья обратилась к частному похоронному бюро в Киеве, которое примерно за 4 тысячи долларов составило секретный план возвращения тела. В Ростове нашли мужчину, который представился племянником Ищенко. Он сказал россиянам, что увезет тело в Армению, и тело выдали. Дальше погибшего в холодильном контейнере перевезли в больницу в Днепре.

Семья похоронила своего отца на военном секторе городского кладбища — теперь его могила одна из многих в бесконечном ряду павших на войне.

Напомним, что в Генпрокуратуре подтвердили расстрел 16 украинских военнопленных.

Также сообщалось, что в Госдепе отреагировали массовый расстрел украинских пленных.