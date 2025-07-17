Украина вернула 1000 павших бойцов: россияне забрали только 19 тел (фото)

Украина и Российская Федерация провели обмен телами погибших. Россияне вернули тела тысячи украинских защитников, которых везут в белых грузовиках с надписью "На щите".

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Российская сторона заверила, что тела, которые вернули Украине, — это погибшие военные и другие граждане, сообщили в Telegram-канале Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Указывается, что репатриационные мероприятия состоялись при поддержке ряда украинских ведомств — от СБУ до ГСЧС и других учреждений. Отдельная благодарность — Международному Комитету Красного Креста, говорится в заметке.

Сообщение о возвращении тел погибших защитников появилось в канале штаба днем 17 июля. Указывается, что тела осмотрят эксперты МВД и Минздрава, которые проведут опознание. Также отмечается, что в перевозке тел помогали украинские военные.

"По результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 1000 погибших. По утверждению российской стороны тела принадлежат гражданам Украины, в частности военнослужащим", — заявили в Координационном штабе.

Штаб опубликовал серию фото процесса возвращения тел. Видим работников в белых комбинезонах, которые направляются к белым рефрижераторам. На другом фото — около шести грузовиков, которые стоят на площади.

Обмен телами погибших — машины с надписями "На щите" Фото: Координационный штаб по обращению с военнопленными Обмен телами погибших — работники Красного Креста Фото: Координационный штаб по обращению с военнопленными

Обмен телами погибших — детали

Об обмене телами 17 июля также сообщила российская сторона. Помощник президент РФ Владимир Мединский написал в Telegram, что репатриационные мероприятия состоялись благодаря договоренностям в Стамбуле. По его словам, Украина получила тела бойцов ВСУ, а российская сторона — 19 тел собственных солдат.

Отметим, весной 2025 года Фокус писал о встрече делегаций Украины и РФ в Стамбуле, одним из результатов которой стал обмен телами и пленными. Тогда Мединский, который представлял Кремль на переговорах заявил, что доволен результатом, хотя целью встречи было прекращение огня на российско-украинской войне.

Между тем в апреле стало известно о первых результатах осмотра тела журналистки Виктории Рощиной, которое вернули в Украину во время февральского обмена. Представитель офиса генпрокурора Юрий Белоусов рассказал, что на теле обнаружили следы пыток, в частности — сломанное ребро, следы удара электрошокером. Кроме того, россияне не указали, что это именно Рощина, а нацепили бирку с номером и надписью, что это погибший мужчина.

Напоминаем, в июне состоялся еще один обмен телами: в Украину вернули 1 200 погибших. Кроме того, домой вернулись пленные бойцы: ГУР рассказало о состоянии военных, многие из которых имели ампутации.