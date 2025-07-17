Україна повернула 1000 полеглих бійців: росіяни забрали лише 19 тіл (фото)

Україна та Російська Федерація провели обмін тілами загиблих. Росіяни повернули тіла тисячі українських захисників, яких везуть у білих вантажівках з надписом "На щиті".

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Російська сторона запевнила, що тіла, які повернули Україні, — це загиблі військові та інші громадяни, повідомили у Telegram-каналі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Вказується, що репатріаційні заходи відбулись за підтримки низки українських відомств — від СБУ до ДСНС та інших установ. Окрема подяка — Міжнародному Комітету Червоного Хреста, ідеться у дописі.

Допис про повернення тіл загиблих захисників з'явився у каналі штабу вдень 17 липня. Вказується, що тіла оглянуть експерти МВС та МОЗ, які проведуть опізнання. Також наголошується, що у перевезенні тіл допомагали українські військові.

"За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1000 загиблих. За твердженням російської сторони тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям", — заявили у Координаційному штабі.

Штаб опублікував серію фото процесу повернення тіл. Бачимо працівників у білих комбінезонах, які прямують до білих рефрижераторів. На іншому фото — близько шести вантажівок, які стоять на площі.

Обмін тілами загиблих - машини з надписами "На щиті" Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими Обмін тілами загиблих - працівники Червоного Хреста Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Обмін тілами загиблих — деталі

Про обмін тілами 17 липня також повідомила російська сторона. Помічник президент РФ Володимир Мединський написав у Telegram, що репатріаційні заходи відбулись завдяки домовленостям у Стамбулі. З його слів, Україна отримала тіла бійців ЗСУ, а російська сторона — 19 тіл власних солдатів.

Зазначимо, весною 2025 року Фокус писав про зустріч делегацій України та РФ у Стамбулі, одним з результатів якої став обмін тілами та полоненими. Тоді Мединський, який представляв Кремль на переговорах заявив, що задоволений результатом, хоч метою зустрічі було припинення вогню на російсько-українській війні.

Тим часом у квітні стало відомо про перші результати огляду тіла журналістки Вікторії Рощиної, яке повернули в Україну під час лютневого обміну. Представник офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов розповів, що на тілі виявили сліди катування, зокрема — зламане ребро, сліди удару електрошокером. Крім того, росіяни не вказали, що це саме Рощина, а вчепили бирку з номером і надписом, що це загиблий чоловік.

Нагадуємо, у червні відбувся ще один обмін тілами: в Україну повернули 1 200 загиблих. Крім того, додому повернулись полонені бійці: ГУР розповіло про стан військових, багато з яких мали ампутації.