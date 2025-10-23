Начальник генштабу Франції сказав, коли РФ почне нову війну в Європі: буде "шок і тріск"

Франція збільшує військовий бюджет до 64 мільярдів євро у 2027 році раніше запланованого терміну. Президент Емманюель Макрон оголосив про прискорення реалізації "Закону про військове програмування", а військове керівництво країни вважає, що це рішення "необхідне як ніколи".

На слуханнях у Національній асамблеї 22 жовтня начальник Генштабу оборони генерал Фаб'єн Мандон пояснив, чому такі кроки стали критично важливими для Франції. За його словами, на континенті триває російсько-українська війна, а Європа живе в умовах, де "тріщини всюди". Про це пише портал Opex360 у статті з анонсом "шоку" за кілька років.

Мандон зазначає, що війна в Україні сприяла зміцненню військової промисловості Росії — країна-агресор швидко наростила виробництво боєприпасів і ключового обладнання, а її промисловість "значно перевершила європейську" в критично важливих галузях. Це дає Москві тривалий запас міцності навіть після можливого закінчення бойових дій.

"Росія виробляє дуже швидко і має досвід трирічної війни. Вони навчилися реорганізовуватися, маючи чітку мету — протистояти НАТО. Для цього вони мають повністю мобілізовану промислову базу і ми можемо собі уявити, що після підписання миру або оголошення припинення бойових дій Росія продовжить озброюватися протягом багатьох років", — заявив генерал Мандон.

Крім того, Москва не гребує гібридними атаками й залякуваннями і може "піддатися спокусі" продовжити війну на європейському континенті.

Важливо

У підсумку Мандон сформулював пріоритетні завдання — збройні сили Франції мають бути підготовлені до серйозної перевірки протягом трьох-чотирьох років і від цього залежить здатність стримувати потенційного агресора.

"Уже зараз, якщо наші потенційні суперники, наші противники, зрозуміють, що ми докладаємо зусиль для самооборони і що в нас є така рішучість, вони можуть здатися. Якщо ж у них виникне відчуття, що ми не готові до самооборони, я не бачу, що може їх зупинити", — підсумував він.

Нагадаємо, у Франції офіційно оголосили про запуск програми Missile Balistique Terrestre (MBT) — балістичної ракети наземного базування з дальністю ураження до 2000 кілометрів. Країна прагне отримати можливість наносити дальні високоточні удари по цілях, не вдаючись до ядерної зброї.