Франція створює балістичну ракету MBT з дальністю до 2000 км: що відомо

Французький уряд офіційно оголосив про запуск програми Missile Balistique Terrestre (MBT) — балістичної ракети наземного базування з дальністю ураження до 2000 кілометрів. Ініціатива свідчить про стратегічний поворот після багаторічного періоду скорочення озброєнь.

Франція інвестує майже 1 млрд євро в нову балістичну ракету MBT великої дальності, незважаючи на жорсткий бюджет і скорочення державних витрат. Про це повідомляє новинне видання L'essentiel de l'Eco.

Головним підрядником призначено компанію ArianeGroup, яка є єдиним у Франції та Європі розробником космічних ракетоносіїв і творцем міжконтинентальної балістичної ракети підводного базування M51.

Програму включено до проєкту бюджету Франції на 2026 рік і довгострокової програми оборонних розробок до 2030 року. Цього ж року очікується і розгортання комплексу.

Французька балістична ракета M51 Фото: вікі

Згідно з планом, на початковому етапі на програму MBT виділять:

15,6 млн євро у 2026 році,

20 млн євро у 2027 році,

44 млн євро у 2028 році, а далі витрати різко зростуть до 820 млн євро.

У такий спосіб Франція прагне отримати можливість завдавати дальніх високоточних ударів по цілях, не вдаючись до ядерної зброї. Однак французькі військові зазначають, що тактико-технічні характеристики MBT ще уточнюються в рамках програми Long Range Strike Terrestrial, спрямованої на підвищення оперативної дальності й точності.

Як повідомляють ЗМІ, у французькому уряді вважають, що наявні крилаті ракети SCALP мають обмежену дальність і дозвукові характеристики, що робить їх уразливими для сучасних систем ППО. Балістичні ракети, навпаки, демонструють високу швидкість і здатність долати протиракетну оборону, як показав досвід війни в Україні.

Використання напрацювань ArianeGroup

Коментуючи новину, аналітики Defense Express зазначили, що для ArianeGroup проєкт MBT не стане розробкою "з нуля". Компанія планує використовувати досвід, отриманий при створенні ракети M51, а також технологій твердопаливних прискорювачів P241, що застосовуються в космічних носіях Ariane 5. Експерти вважають, що такі рішення дадуть змогу скоротити терміни проєктування і підвищити надійність нової ракети.

Крім того, під час Паризького авіасалону в Ле Бурже 2025 року ArianeGroup уже представила макети балістичних ракет із дальністю 1000 і 2500 км, імовірно оснащених гіперзвуковими глайдерами.

Історичний контекст створення MBT

Французький досвід у сфері балістичних технологій сягає корінням у 1960-ті роки, коли було створено ядерну силу стримування Force de Dissuasion. У 1970-80-ті роки країна розгорнула наземні комплекси для балістичних ракет середньої дальності (БРСД) S2 і S3, що стали основою ядерного арсеналу на плато Альбіон.

Один зі збережених музейних зразків БРСД S2 Фото: Архівне фото

Після закінчення Холодної війни Париж відмовився від ядерних балістичних систем наземного базування — 1998 року об'єкт в Альбіоні було повністю денуклеаризовано, а 18 ракет S3D демонтовано. Однак зміни у світовій безпеці, і насамперед війна Росії проти України та зростання напруженості на Близькому Сході, призвели до перегляду підходів до оборони.

Нагадаємо, ядерний арсенал Франції складається з 290 діючих ядерних боєголовок, готових до розгортання. Однак для виробництва нових боєголовок необхідний дефіцитний тритій.