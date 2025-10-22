Франция создает баллистическую ракету MBT с дальностью до 2000 км: что известно

Французское правительство официально объявило о запуске программы Missile Balistique Terrestre (MBT) — баллистической ракеты наземного базирования с дальностью поражения до 2000 километров. Инициатива свидетельствует о стратегическом повороте после многолетнего периода сокращения вооружений.

Франция инвестирует почти 1 млрд евро в новую баллистическую ракету MBT большой дальности, несмотря на жесткий бюджет и сокращение государственных расходов. Об этом сообщает новостное издание L'essentiel de l'Eco.

Главным подрядчиком назначена компания ArianeGroup, которая является единственным во Франции и Европе разработчиком космических ракетоносителей и создателем межконтинентальной баллистической ракеты подводного базирования M51.

Программа включена в проект бюджета Франции на 2026 год и долгосрочную программу оборонных разработок до 2030 года. В этом же году ожидается и развертывания комплекса.

Французская баллистическая ракета M51 Фото: Вики

Согласно плану, на начальном этапе на программу MBT выделят:

15,6 млн евро в 2026 году,

20 млн евро в 2027 году,

44 млн евро в 2028 году, а далее расходы резко возрастут до 820 млн евро.

Таким образом Франция стремится получить возможность наносить дальние высокоточные удары по целям, не прибегая к ядерному оружию. Однако французские военные отмечают, что тактико-технические характеристики MBT еще уточняются в рамках программы Long Range Strike Terrestrial, направленной на повышение оперативной дальности и точности.

Как сообщают СМИ, во французском правительстве посчитали, что существующие крылатые ракеты SCALP обладают ограниченной дальностью и дозвуковыми характеристиками, что делает их уязвимыми для современных систем ПВО. Баллистические ракеты, напротив, демонстрируют высокую скорость и способность преодолевать противоракетную оборону, как показал опыт войны в Украине.

Использование наработок ArianeGroup

Комментируя новость аналитики Defense Express отметили, что для ArianeGroup проект MBT не станет разработкой "с нуля". Компания планирует использовать опыт, полученный при создании ракеты M51, а также технологий твердотопливных ускорителей P241, применяемых в космических носителях Ariane 5. Эксперты считают, что такие решения позволят сократить сроки проектирования и повысить надежность новой ракеты.

Кроме того, во время Парижского авиасалона в Ле Бурже в 2025 году ArianeGroup уже представила макеты баллистических ракет с дальностью 1000 и 2500 км, предположительно оснащенных гиперзвуковыми глайдерами.

Исторический контекст создания MBT

Французский опыт в сфере баллистических технологий уходит корнями в 1960-е годы, когда была создана ядерная сила сдерживания Force de Dissuasion. В 1970–80-е годы страна развернула наземные комплексы для баллистически ракет средней дальности (БРСД) S2 и S3, ставшие основой ядерного арсенала на плато Альбион.

Один из сохранившихся музейных образцов БРСД S2 Фото: Архивное фото

После окончания Холодной войны Париж отказался от ядерных баллистических систем наземного базирования — в 1998 году объект в Альбионе был полностью денуклеаризован, а 18 ракет S3D демонтированы. Однако изменения в мировой безопасности, и прежде всего война России против Украины и рост напряженности на Ближнем Востоке, привели к пересмотру подходов к обороне.

Напомним, ядерный арсенал Франции состоит из 290 действующих ядерных боеголовок, готовых к развертыванию. Однако для производства новых боеголовок необходим дефицитный тритий.