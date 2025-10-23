Начальник генштаба Франции сказал, когда РФ начнет новую войну в Европе: будет "шок и треск"

Франция увеличивает военный бюджет до 64 миллиардов евро в 2027 году ранее запланированного срока. Президент Эмманюэль Макрон объявил об ускорении реализации "Закона о военном программировании", а военное руководство страны считает, что это решение "необходимо как никогда".

На слушаниях в Национальной ассамблее 22 октября начальник Генштаба обороны генерал Фабьен Мандон объяснил, почему такие шаги стали критически важными для Франции. По его словам, на континенте продолжается российско-украинская война, а Европа живет в условиях, где "трещины повсюду". Об этом пишет портал Opex360 в статье с анонсом "шока" через несколько лет.

Мандон отмечает, что война в Украине способствовала укреплению военной промышленности России — страна-агрессор быстро нарастила производство боеприпасов и ключевого оборудования, а ее промышленность "значительно превзошла европейскую" в критически важных областях. Это дает Москве длительный запас прочности даже после возможного окончания боевых действий.

Відео дня

"Россия производит очень быстро и имеет опыт трехлетней войны. Они научились реорганизовываться, имея четкую цель – противостоять НАТО. Для этого у них есть полностью мобилизованная промышленная база и мы можем себе представить, что после подписания мира или объявления прекращения боевых действий Россия продолжит вооружаться в течение многих лет", — заявил генерал Мандон.

Кроме того Москва не брезгует гибридными атаками и запугиваниями и может "поддаться искушению" продолжить войну на европейском континенте.

Важно

Подводная лодка возле Франции и "зеленые человечки" вблизи Эстонии: что задумала Россия

В итоге Мандон сформулировал приоритетные задачи — вооруженные силы Франции должны быть подготовлены к серьезной проверке в течение трех-четырех лет и от этого зависит способность сдерживать потенциального агрессора.

"Уже сейчас, если наши потенциальные соперники, наши противники, поймут, что мы прилагаем усилия для самообороны и что у нас есть такая решимость, они могут сдаться. Если же у них возникнет ощущение, что мы не готовы к самообороне, я не вижу, что может их остановить", — заключил он.

Напомним, во Франции официально объявили о запуске программы Missile Balistique Terrestre (MBT) — баллистической ракеты наземного базирования с дальностью поражения до 2000 километров. Страна стремится получить возможность наносить дальние высокоточные удары по целям, не прибегая к ядерному оружию.