У винищувачів F-16 США виникли проблеми з ремонтом у Європі: що замовчували раніше

Аналітичний центр RAND Corporation у новому звіті попередив, що навіть попри те, що військово-повітряні сили США та їхні союзники в Європі використовують однакові типи літаків — наприклад, F-16 і F-35, — у разі потреби вони не зможуть без труднощів проводити технічне обслуговування та ремонт авіації партнерів по НАТО.

Як повідомляє Defense News, дослідження вказує на кілька причин такої ситуації — від відмінностей між модифікаціями однієї й тієї самої моделі до несумісності наземного обладнання, стандартів обслуговування та відсутності експлуатаційних даних.

Експерти зазначають, що навіть винищувачі F-16, які перебувають на озброєнні різних країн, можуть мати різні двигуни, системи управління та електроніку, що робить обслуговування машин союзників складним або неможливим.

Найбільші проблеми, за даними RAND, пов'язані з наземним обладнанням — в одних країн воно відповідає виключно американським стандартам, в інших використовують власну техніку, сумісність якої часто обмежена.

Процес технічного обслуговування винищувачів F-16

Головний висновок звіту полягає в тому, що в поточних умовах США не зможуть повною мірою реалізувати концепцію гнучкого застосування авіації Agile Combat Employment (ACE). Вона передбачає можливість оперативного перебазування літаків на аеродроми союзників, де їх мають обслуговувати місцеві фахівці та техніка. Однак на практиці відсутність уніфікації змушує американців переміщати власне обладнання та персонал, що знижує мобільність і ефективність операцій.

Паралельне дослідження RAND виявило й інші вразливі місця: координація під час посадки, робота пожежних і аварійно-рятувальних служб, захист авіабаз і відновлення інфраструктури після атак — усе це вимагає узгоджених планів із партнерами.

"Робота винищувачів вимагає величезних ресурсів, включно з базовою підтримкою і кваліфікованими фахівцями з технічного обслуговування, які кожна країна і кожне місце базування повинні забезпечувати самостійно. Загрози для аеродромів і невеликий розмір більшості європейських флотів означають, що кожна країна несе високі витрати для підтримки обмежених можливостей. Якби флоти та бази союзників могли дійсно взаємодіяти й інтегруватися, ця вразливість значною мірою зникла б", — наголосив аналітик RAND Патрік Міллс.

