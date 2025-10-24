У истребителей F-16 США возникли проблемы с ремонтом в Европе: что замалчивали раньше

Аналитический центр RAND Corporation в новом отчете предупредил, что даже несмотря на то, что военно-воздушные силы США и их союзники в Европе используют одинаковые типы самолетов — например, F-16 и F-35, — в случае необходимости они не смогут без затруднений проводить техническое обслуживание и ремонт авиации партнеров по НАТО.

Как сообщает Defense News, исследование указывает на несколько причин такой ситуации — от различий между модификациями одной и той же модели до несовместимости наземного оборудования, стандартов обслуживания и отсутствие эксплуатационных данных.

Эксперты отмечают, что даже истребители F-16, состоящие на вооружении разных стран, могут иметь разные двигатели, системы управления и электронику, что делает обслуживание машин союзников сложным или невозможным.

Наибольшие проблемы, по данным RAND, связаны с наземным оборудованием — у одних стран оно соответствует исключительно американским стандартам, у других используется собственная техника, совместимость которой зачастую ограничена.

Відео дня

Процесс технического обслуживания истребителей F-16 Фото: U.S. Air Force

Главный вывод отчета заключается в том, что в текущих условиях США не смогут в полной мере реализовать концепцию гибкого применения авиации Agile Combat Employment (ACE). Она предполагает возможность оперативного перебазирования самолетов на аэродромы союзников, где их должны обслуживать местные специалисты и техника. Однако на практике отсутствие унификации вынуждает американцев перемещать собственное оборудование и персонал, что снижает мобильность и эффективность операций.

Параллельное исследование RAND выявило и другие уязвимые места: координация при посадке, работа пожарных и аварийно-спасательных службы, защита авиабаз и восстановление инфраструктуры после атак — все это требует согласованных планов с партнерами.

"Работа истребителей требует огромных ресурсов, включая базовую поддержку и квалифицированных специалистов по техническому обслуживанию, которые каждая страна и каждое место базирования должны обеспечивать самостоятельно. Угрозы для аэродромов и небольшой размер большинства европейских флотов означают, что каждая страна несет высокие затраты для поддержания ограниченных возможностей. Если бы флоты и базы союзников могли действительно взаимодействовать и интегрироваться, эта уязвимость в значительной степени исчезла бы", — подчеркнул аналитик RAND Патрик Миллс.

Ранее Фокус перевел статью аналитика по безопасности Брэндона Вайхерта "Истории с кладбища: как ВВС США убивают свои F-16" об истребителях четвертого поколения, от которых отказываются ради новейших F-35 Lightning II.

Напомним, Украина сделала важный шаг к модернизации своих Воздушных сил. Речь идет о закупке 100 шведских истребителей JAS 39 Gripen E/F, что может стать одним из крупнейших оборонных контрактов Украины за все время войны.