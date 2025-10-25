Нічний обстріл Києва: збільшилася кількість жертв балістичного удару ЗС РФ (фото)

Уночі 25 жовтня Збройні сили РФ завдали удару балістичними ракетами по Києву. У столиці прогриміла серія потужних вибухів, а міська влада повідомила про нові жертви та постраждалих.

Мер Києва Віталій Кличко поділився свіжими даними про наслідки російського обстрілу балістикою. Згідно з оновленою інформацією станом на 11:20 відомо про двох загиблих і 12 постраждалих, троє з яких перебувають у лікарнях.

За його словами, пошкоджень зазнали житлові будинки та нежитлові споруди в районах лівого берега Києва — Дарницькому, Дніпровському та Деснянському.

"У Дарницькому районі — сталися пожежі в нежитловій забудові на двох локаціях. У Дніпровському — внаслідок падіння уламків біля житлових будинків за кількома адресами вибито вікна та двері у квартирах. Також пошкоджено приміщення дитячого садка — вибито вікна та двері", — пише Кличко.

Відео дня

У Деснянському районі столиці, додав мер, через падіння уламків засобів повітряного ураження загорілися кілька автомобілів, а також спалахнула пожежа у складських приміщеннях. Наслідки російського удару ліквідовують співробітники екстрених служб.

Зеленський про нічну атаку РФ

Черговий обстріл Російської Федерації прокоментував президент України Володимир Зеленський. На своїй сторінці глава держави написав, що тільки від початку цього року по Україні російські війська випустили близько 770 балістичних ракет і понад 50 аеробалістичних ракет "Кинджал".

"Саме через такі атаки ми приділяємо особливу увагу системам Patriot, щоб мати змогу захистити наші міста від цього жаху", — пише Зеленський.

Український лідер також зазначив, що Захід здатний надати таку допомогу, щоб подібні атаки більше не загрожували життю українських громадян.

"На російську балістику потрібна відповідь сильних держав у реальній співпраці для захисту життя", — наголосив президент.

Раніше Київська міська військова адміністрація інформувала про десять постраждалих та одного загиблого. Екстрені служби продовжують роботу на місцях, ліквідовуючи наслідки обстрілу та загоряння.

Повітряні сили ЗСУ опублікували результати бойової роботи української ППО. Повідомлялося, що засобами протиповітряної оборони було нейтралізовано чотири балістичні ракети ОТРК "Іскандер-М" та 50 ударних БПЛА противника. Водночас зафіксовано влучання п'яти ракет і 12 дронів в 11 локаціях.